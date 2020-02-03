不斷更新／鄂州4日起出行管制　一戶家庭「2天可派1人」出門採買物資

▲武漢肺炎疫情延燒，警察嚴格把關封閉道路。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

【02:28更新】

繼湖北省黃岡市後，鄂州市3日也跟進宣布，從4日凌晨零時起，在主城區實行居民出行管控措施，每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員上街採購生活物資，其他人除生病就醫、參與疫情防控工作，以及在超市及藥店工作外，不得外出。外出人士必須戴口罩，管制解除時間另行通知。

【12:00更新】

武漢肺炎疫情持續擴大，廣州市疾控中心3日最新消息指出，在對武漢肺炎患者居住環境的監測與檢查時，其中一名患者家中鐵門門把手上出現武漢肺炎新型冠狀病毒（2019-nCoV）的蹤跡。

【09:58更新】

滯留武漢台灣人確定今（3）日晚間回台！武漢台協會長蕭永瑞證實，將搭乘陸籍航空，第一批會有200多人，將在今晚降落於桃園機場，但確切時間還未確定。

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／ETtoday新聞雲整理製表）

武漢肺炎持續擴散，大陸確診數量不斷攀升，根據大陸國家衛鑑委數據，截至2日24時大陸確診病例累計達17205例，重症病例2296例，累計死亡361例，累計治癒475例，疑似病例21558例。

2日新增病例2829例、新增重症186例、新增死亡57例、新增治癒147例、新增疑似病例5173例。目前累計追蹤到密切接觸者189583人，當日解除醫學觀察10055人，共有152700人正在接受醫學觀察。

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