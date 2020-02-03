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民眾瘋搶口罩！抗煞專家：實在看不懂...我都還沒戴過

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▲▼實測4大超商、藥妝藥局買口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲實測4大超商、藥妝藥局買口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情延燒，國內也出現搶買口罩風潮。國內抗煞專家、國衛院特聘研究員蘇益仁指出，看不懂現在搶戴口罩是什麼意思。他表示，台灣目前武漢肺炎並沒有社區感染的情況，沒必要人人都戴口罩，一般人僅建議在去醫院或者搭乘大眾運輸工具時使用，而且這些防範最主要還是在防流感，因為國內還沒有武漢肺炎社區疫情。

武漢肺炎疫情在中國大陸已經造成1萬6581例確診、360人死亡；全球方面則有23個國家淪陷，台灣也有10名確診，國內外學者認為引起武漢肺炎的2019新型冠狀病毒的傳染力超過SARS。面對疫情還有序多未知，已經引發台灣民眾的恐慌，造成口罩搶買潮。

請繼續往下閱讀...

蘇益仁受訪時指出，戴口罩確實是預防措施，但他坦言，這段期間自己都還沒戴過口罩。原因在於國內到目前為止都還沒有社區感染的疫情發生，全民戴口罩是沒有必要的。

▲▼台北民眾搶買口罩，超商外大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

▲台北民眾搶買口罩，超商外大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

蘇益仁強調，現在國內最主要的疫情還是季節性流感，身體出現不舒服，絕大多數都是流感，所以民眾應該遵循的就是流感防範，在這樣的情境之下，如果是本身免疫不全例如罹癌者，或者罹患傳染疾病者，確實應該戴口罩。

至於一般民眾，建議配戴口罩時機則是去醫院，或者搭乘大眾運輸工具時。平常在家裡，或者所到空間較為空曠，其實都不需要戴口罩，現在民眾完全是過度反應恐慌。

蘇益仁強調，目前防疫最重要的公做就是決戰境外，不要讓病毒進入社區，目前看起來政府已經做的很不錯，相關從中國大陸有疫情發生處所實施的管制措施強度足夠，即便有病例進入台灣，也控制得當，在尚未有社區感染疫情發生之前，沒有必要全民戴口罩。

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