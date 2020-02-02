10例確診掀台灣「口罩之亂」！他好奇：為何如此誇張　網曝3點是主因

網搜小組／趙蔡州報導

武漢肺炎疫情延燒，意外引發台灣「口罩之亂」，民眾哀號買不到口罩，超商、賣場全都大缺貨，甚至連跑多家未果。一名網友在批踢踢疑惑說，「台灣目前10例確診，兩千多萬人裡才10個」，為何還有一堆人怕到狂搶口罩，「為什麼會這麼誇張？」

原PO在批踢踢八卦板表示，台灣目前才10例確診，兩千多萬人裡出現10個，「就算100%死亡好了，也比每天交通意外的死亡數還低」、「但大家不會怕到不敢騎車、開車，卻會怕到一堆人戴口罩、搶口罩，連電影院、密閉空間都不敢去」，他就好奇，為什麼會有這麼誇張的情況。

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▲民眾在超商外排隊搶買口罩。（圖／記者陳俊宏攝）

文章分享後，立刻引發網友熱烈討論，有人認為，「因為害怕恐慌造成，當初SARS的印象還在」、「SARS就是靠口罩防護的，等到爆發就來不及了」、「SARS那一次怕到啊，但很多是太恐慌沒錯」、「就恐慌感吧，民眾恐懼心理被帶起來」、「又不是第一次了，以前SARS時期，我住台北市時一樣口罩搶光。」

也有另外一派網友直言，「因為有產地直送的台商趴趴走」、「前幾天新聞報假的，武漢回來的還到處亂跑」、「台商產地直送呀，自主管理又不確實」、「回來的不主動報，你不怕」、「走在路上遇到那一個填假資料的」、「10名確診，但有好幾個台商四處趴趴走，你不怕嗎」、「就有人隱瞞不報啊，不然我也不戴。」

但有許多人覺得，「有危機意識是好事，大家懂得保護自己，就囤貨很不妥」、「換個角度想，也許今天就是大家危機意識高，所以才只有十例，惜福一點」、「我是從說無症狀也會傳染後開始戴，就防範未然嘍」、「至少有防疫的想法吧，不覺得有啥問題，只要不囤貨都還好吧。」