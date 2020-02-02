高雄醉男橫躺街頭變路霸　「不起來帶回派出所！」警一句話嚇醒他

▲高雄男「醉」後上演大路霸橫躺馬路，員警攙扶返家。（圖／記者翁進忠攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄鳳山區一名黃姓男子日前找朋友餐敘，不勝酒力返家時，醉倒於馬路中間，讓路過騎士都嚇傻趕緊報案，警方獲報立即到場關心，黃男帶著酒意，還跟警方說再讓他多睡一會兒，最後警方好言相勸後，才將黃男送回家中，結束這場鬧劇。

高雄鳳山分局文山派所日前接獲民眾報案表示，騎車騎到一半，居然看到有人躺在路中間，警方接獲報案後，立即到場關心，發現44歲黃姓男子橫臥於馬路上，渾身都是酒味，警方擔心黃男會遭車輛輾傷，於是試著將他叫醒，誰知黃男還在醉意中跟警方說：不要吵啦!讓我多睡一會兒，讓警方聽得哭笑不得。最後所長跟黃姓男子說，再不起來就帶回派出所，黃男這才驚覺趕緊睜開眼睛說不好意思。

黃姓男子表示，當日找朋友餐敘，返家途中因不勝酒力才會醉倒路口。由於覺得腦袋昏昏沉沉的，於是就直接在馬路上倒頭就睡。最後由警方將其從地上扶起，並一步一步攙扶回住家休息，才結束這場「醉後大路霸」鬧劇。

鳳山分局呼籲，民眾若欲外出與親友聚會，飲酒應適量，散會時若有不勝酒力情況，切勿酒後駕車，應請親友陪同或是搭乘計程車等大眾交通工具，安全才是回家唯一的路。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感