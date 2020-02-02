海基會證實陸方統計武漢返台人數　承諾書內容曝光

▲武漢肺炎疫情，目前已有美國等展開撤僑工作，而滯留武漢的台灣民眾方面，也可能將以包機模式返回。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北—武漢報導

武漢台協2日上午表示，已收到官方正式通知，滯留武漢的400多名台人近日將能搭乘包機返回台灣，對此，我方海基會也證實，武漢台商協會確實有接到台辦的通知，目前正在統計返台的人數。《ETtoday新聞雲》也取得台辦向台胞發放的返台登記表、承諾書內容。

海基會指出，對於台辦方面通知台協統計返台人數，我們密切關注相關訊息，將持續溝通協調，希望能讓國人平安返回台灣。據瞭解，先前海基會曾發函大陸海協會，協商以包機方式撤離滯留武漢的台灣民眾，但當時大陸國台辦於1月28日，僅表示有收到來函，但未對包機情況有正面回應。

▲武漢市封城後街上情況。（圖／讀者提供）

武漢台商透露，目前已經收到大陸台辦方面的官方通知，並透過台協發放「申請返台台胞信息登記表」、「在鄂台胞申請返台承諾書」，要求在今日下午三點之前登記完畢，並針對武漢每一行政區，給予相應負責人的聯絡電話。

按照登記表和承諾書內容，滯留武漢的台灣民眾必須填寫證件號碼、工作單位、聯繫方式、大陸住址、台灣住址、健康情況等。

在承諾書方面共有五項，包括欲返回台灣的民眾，必須承諾自覺主動配合做好疫情監測防控和其他安全保障工作，「如發現有疑似病情或其他不適合乘坐飛機的情況，願在湖北治療或醫學觀察。」

同時，應如實填報《申請返台台胞信息登記表》，說明近期身體狀況及基礎病情況；由湖北省居住地至台灣入境關口期間，做好自身衛生防護，戴好口罩，服從途中隨行醫護人員的管理，返台後服從台灣防疫部門的相關要求。

最後，民眾返台後，要配合台灣當地防疫要求做好隔離防護。若被台灣防疫部門監測出疑似感染症狀，自己承擔一切後果，並第一時間將有關情況反饋至湖北方面（原在鄂停留所在地台辦）；相關填報信息及以上承諾均屬真實自願。

台商受訪指出，這400多人中，大多是長駐台商，但有近百位短期出差、旅遊、探親而滯留的台灣民眾，這些人正面臨物資、藥物、金錢缺乏的問題，情況比較迫切，因此透過台辦和台協協助，先確保他們都有地方居住，藥品等物資充足，屆時若回台，「也肯定要配合隔離14天的。」

▼武漢台胞返台登記表和承諾書內容。（圖／受訪者提供）

