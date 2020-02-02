影／大陸武漢肺炎疫情嚴重！　指揮中心：溫州列二級流行地區

記者趙于婷／台北報導

中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心表示，明（3）日起，將浙江省溫州市列為二級流行地區，入境民眾如有溫州旅遊史，需列入居家檢疫對象，居住地在溫州陸人則禁止入境。

▲中央疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中。（圖／記者黃軍瑋攝）

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中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於中國大陸浙江省溫州市近日累積確診病例數持續上升，截至昨日已達265例，為湖北省以外二級行政區中最高者，當地可能已有社區傳播發生；且該市自今（2）日起開始執行陸運管制及限制居民移動等介入措施。

考量台灣與溫州市有直航班機，雙方人員來往密切，因此指揮中心依據昨（1）日決議，中國大陸流行地區判定原則，決定自指揮中心指出，若入境時發現有發燒或急性呼吸道症狀，將立即送至指定醫療機構採檢後返家居家檢疫，檢驗結果如為陽性，則依確定病例處理流程進行強制隔離。

指揮中心再次呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合各項檢疫與防治措施；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 （或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。更多「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）資訊，可參閱疾管署網站。