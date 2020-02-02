22歲女子搭錯末班車...公車司機主動送回家　她淚訴：救我一命

▲馬來西亞公車（Rapid KL）。（圖／翻攝自Rapid KL官網）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名22歲的女子日前加班到錯過末班電車，而計程車價格太昂貴，所以她選擇搭乘最後一班公車（Rapid KL）回家，沒想到卻搭錯車，讓她急得出哭出來。結果好心的公車司機竟說要載她回家，且怕她的家人擔心，還讓主動拿出自己的識別證資料讓女子拍給家人看，讓這名女子感到非常溫暖，回家後立刻寫信要求總公司好好表揚這名司機。

據《詩華日報》報導，馬來西亞一名女子加班到深夜，錯過末班電車，又沒有足夠預算搭計程車，只好從吉隆坡新街場大道（Sungai Besi）搭上最後一班公車，希望至少能在住家附近下車。沒想到她因為太累睡著，醒來卻在一個陌生的地方。

「整天工作挫折不順利，在失望又焦慮的情緒下又搭錯車，當下我真的哭了出來。」該名女子正不知如何是好時，公車司機察覺不對，走上前詢問她是否需要幫忙，了解詳情後居然主動說要開自己的車載她回家。

女子坦承，她以前一向不喜歡搭公車，但這名公車司機讓她大大改觀，「司機怕我的家人擔心，所以主動拿出他的識別證資料，要我拍給家人看，也告訴總站值班警衛這件事情。」女子表示，司機走去開車時，還轉頭跟她說，自己開的車有點舊，希望她不要嫌棄。

事後女子順利到家後，立刻寫信要求總公司必須好好表揚這名司機，「他不只幫助我回家，甚至拯救了我一整天的壞心情。」司機受訪時也表示，過去他的家人也曾受過其他司機幫助，所以他只要看到有困難的人，都會伸出援手。