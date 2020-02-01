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保單借款「不超過保價金90%」！低利率貸款優先選擇　發揮資金最高效益

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▲儲蓄,存錢,計算機,硬幣,基金,貨幣。（圖／翻攝自pixabay）

▲保單借款一定要注意償還時間。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

若臨時有資金需求或緊急用途，民眾拿不出現金應急，除了可向銀行申請貸款，也可考慮透過保單貸款，用購買的保險商品累積的保單價值準備金，作為資金周轉。不過，金管會提醒，一般貸款額度不會超過保單價值準備金的90%，一旦不幸發生保險事故，貸款本息還會從理賠保險金中扣除。

民眾購買的壽險類商品若具有累積保單價值準備金（保價金），就可向保險公司辦理保單貸款。保單貸款為保戶權益項目之一，保單所有人可直接將有累積保價金的保單作為擔保物，獲取貸款。

不過需要注意的是，健康險或意外傷害險等保險商品，並無保價金，所以無法辦理保單貸款；而保單貸款利率，則是由保險公司衡量保單資金成本（如保單預定利率）及資金運用效率等因素訂定。

由於保單貸款利率有低有高，民眾可以先了解名下保單可貸款的額度、利率後，再提出申請，相關利率也可以到壽險公會網站查詢。先選擇低貸款利率的保單，若額度不足，再考慮較高成本的保單貸款，以最低成本，發揮資金最高效益。

至於貸款額度，金管會指出，實務上一般貸款額度不會超過保單價值準備金的90%，因此保戶需要注意，若不幸發生保險事故，貸款本息將從理賠的保險金中扣除；若貸款本息超過保單價值準備金，則保單將停效，而在停效期間所發生的保險事故，保險公司將不負理賠責任。

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