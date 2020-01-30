　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

壽險業2019年匯損2,912億　改寫歷年新高紀錄

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲根據統計，壽險業2019年匯損金額達2,912億元，一舉創下歷年新高紀錄。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局今（30）日公布保險業匯兌損益數字，2019年壽險業匯損金額高達2,912億元，一舉創下歷年新高紀錄，不過稅前盈餘也大賺1,546億元，主要是債市、股市表現好，使得投資利益增加。

根據保險局統計，截至2019年12月底，壽險業匯兌損益有2,410億元，但避險損失有515億元，加上動用外匯價格變動準備金13億元，因此去年12月壽險業累計淨匯損為2,912億元。

至於淨值方面，統計顯示，保險業2019年淨值達2兆650億元，較上年同期成長71.1%，其中壽險業淨值來到1兆9,297億元，年增達77.2%，而產險淨值則攀上1,353億元，年成長15%。

整體來看，2019年1至12月壽險業累計稅前獲利1,546億元，較上年同期增加724億元，年成長88.1%；產險業累計稅前獲利160億元，較上年同期增加12億元，年增8.1%，累計2019年全年保險業稅前獲利達1,706億元，較2018年同期增加736億元，年增75.9%。

保險局官員指出，到去年12月底為止，新台幣兌美元匯率相對於上月底升值幅度為1.3%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達564億元，較上月份減少39億元。另外，2019年壽險業累積避險交易的換匯成本達1,985億元，而壽險業去年12月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有1,546億元的獲利。

ET快訊
汪小菲樂捐1萬個口罩到台灣！「領取地點公佈」當區里長：一人限
快訊／口罩降價了！經濟部：2／1起降至6元　每日釋出260萬
快訊／大樂透、威力彩都槓龜！　9人獨享「百萬大紅包」
快訊／日本第14例確診！中國籍30多歲女導遊...東京帶團發
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

因應武漢肺炎　宏泰人壽祭出法定傳染病疫情相關應變措施

壽險業2019年匯損2,912億　改寫歷年新高紀錄

出國洽公旅遊必保「旅平險+不便險」！武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

業界獨家「人民幣分紅保單」！協助民眾規劃財務　還享有終身壽險保障

防範武漢肺炎「要通報旅遊+接觸史」！全球人壽啟動4大保戶關懷：醫療險理賠升級

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

頭痛、眼睛紅...日夜顛倒毛病多 中醫師推5食材「降低熬夜傷害」

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

武漢肺炎全球達7808例　WHO讚陸：值得我們感謝與尊重

因應武漢肺炎　宏泰人壽祭出法定傳染病疫情相關應變措施

壽險業2019年匯損2,912億　改寫歷年新高紀錄

出國洽公旅遊必保「旅平險+不便險」！武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

業界獨家「人民幣分紅保單」！協助民眾規劃財務　還享有終身壽險保障

防範武漢肺炎「要通報旅遊+接觸史」！全球人壽啟動4大保戶關懷：醫療險理賠升級

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台灣苦主淒涼現身「PO出4慘照」：X！羅馬沒了

新型冠狀病毒肺炎「平均傳染2.2人」　早在12月武漢就已經人傳人

她「洗碗見預兆」只花200元刮中頭獎　店員嗨抱喊：100萬！老闆娘夢到發爐了

快訊／美國出現首起「人傳人」武漢肺炎　全美4州已有6例

肺炎疫情市場震盪　華爾街投資人：美股可能下跌10％！

大叔西門町炫耀「武漢封城前返台」沒戴口罩對食材狂噴　店員撥1922檢舉

一排軍裝硬漢抱寶寶餵奶？原來用下班時間搶救無尾熊　10萬人狂讚

快訊／「7小時狂降7°C」輻射冷卻大發威！　桃園驚見3.5°C創新低

按摩、美甲「服務愈肉麻愈好」！　盤點網友最愛的十大麻辣鍋

新型冠狀病毒存活手機表面「24小時」！醫師透露「清潔3大要點」

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

保險熱門新聞

史上新高！壽險業2019匯損2,912億

宏泰人壽祭出法定傳染病疫情相關應變措施

武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

全球人壽啟動4大保戶關懷：醫療險理賠升級

一張表懂車禍調解官要看的單據

英國保誠人壽推出「人民幣分紅保單」

15家產險快速理賠華航機師罷工案

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

「保單借款」6大優點　專家這麼說

南山人壽去年12月爆虧36億！全年獲利仍創新高

車禍和解常無效　產險業會提告

「實支實付醫療險」有規定　一次看懂！

出國前忘記買旅平險　機場買比網路投保更完整

三商美邦人壽2019年賺54.2億元「創歷史新高」

更多熱門

相關新聞

台灣金融業在大陸曝險金額1.99兆

台灣金融業在大陸曝險金額1.99兆

金管會今（30）日公布台灣金融業在大陸的曝險情況，到2019年11月底為止，國銀對大陸曝險金額降至1.71兆元，其中又以銀行授信業務減少531億元最多，若加上證券期貨業、保險業，累計3大金融業對大陸曝險額則為1.99兆元。

武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

3國銀在武漢設分行　金管會要求有確診要通報

3國銀在武漢設分行　金管會要求有確診要通報

彰銀理專A錢逾10年　挪用資金6300萬

彰銀理專A錢逾10年　挪用資金6300萬

台股開紅盤重挫696點　金管會信心喊話

台股開紅盤重挫696點　金管會信心喊話

關鍵字：

金管會保險匯損股市債市投資

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 高以翔 口罩 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

汪小菲樂捐1萬個口罩到台灣「領取地點公佈」！

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

即／7小時狂降7°C　大溪新低3.5°C

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

WHO抗武漢肺炎　歐盟：應納台灣

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

女星稱Kobe性侵犯　粉絲罵到刪文＋關版

武肺新研究「易感染族群」曝光　男比女風險更高

范瑋琪崩潰：恨吧，我全家暴斃你最開心！

柯P：不要戴隱形眼鏡改戴眼鏡

經濟部宣布：口罩2／1起降至6元

妮琪米娜親哥性侵11歲繼女！2015年開始「一個禮拜4次」遭判刑

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面