壽險業2019年匯損2,912億　改寫歷年新高紀錄

▲根據統計，壽險業2019年匯損金額達2,912億元，一舉創下歷年新高紀錄。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局今（30）日公布保險業匯兌損益數字，2019年壽險業匯損金額高達2,912億元，一舉創下歷年新高紀錄，不過稅前盈餘也大賺1,546億元，主要是債市、股市表現好，使得投資利益增加。

根據保險局統計，截至2019年12月底，壽險業匯兌損益有2,410億元，但避險損失有515億元，加上動用外匯價格變動準備金13億元，因此去年12月壽險業累計淨匯損為2,912億元。

至於淨值方面，統計顯示，保險業2019年淨值達2兆650億元，較上年同期成長71.1%，其中壽險業淨值來到1兆9,297億元，年增達77.2%，而產險淨值則攀上1,353億元，年成長15%。

整體來看，2019年1至12月壽險業累計稅前獲利1,546億元，較上年同期增加724億元，年成長88.1%；產險業累計稅前獲利160億元，較上年同期增加12億元，年增8.1%，累計2019年全年保險業稅前獲利達1,706億元，較2018年同期增加736億元，年增75.9%。

保險局官員指出，到去年12月底為止，新台幣兌美元匯率相對於上月底升值幅度為1.3%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達564億元，較上月份減少39億元。另外，2019年壽險業累積避險交易的換匯成本達1,985億元，而壽險業去年12月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有1,546億元的獲利。