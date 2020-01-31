祖孫共讀話題正夯　增進祖孫情感、延緩長者失智

▲祖孫共讀溫馨傳愛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠關心長者身心健康，對幼兒發展與健康也極為關切，31日為此嘉義市政府和衛生局團隊大力支持與推廣親子共讀，邀請社區的長者，走出屋外一起參與祖孫共讀講座。

由聖馬爾定醫院李欣蓉醫師來帶領社區的阿公阿嬤，藉由圖案、畫本、照片或有聲書，運用祖父母自身的觀點和生活經歷，引導孩子將故事和生活經驗連結，讓孩子潛移默化地學習爺爺奶奶豐富的人生經驗並啓發想像力和創造力。

親子共讀，就是家人彼此互動式聊天，可以在日常生活的各種活動中進行共讀。孩子們最喜歡躺在大人的懷抱裡，聽家人說話的聲音、看家人的臉部表情，每天短短幾分鐘的親子共讀，促進孩子的腦部發育，還可和孩子建立良性互動的親密關係，讓家庭生活更幸福。

▲聖馬爾定醫院李欣蓉醫師為長者上課。（圖／記者翁伊森翻攝）

每位長輩都愛自己家裡的小寶貝，長輩的生活經驗比年輕人多，在抱寶寶洗澡、餵奶或出門散步時，長輩可將過去的人生經驗講給小寶貝聽，也藉此傳遞長輩對小寶貝的愛，另外，活到老學到老，有科學證明，閱讀能活化大腦；在共讀童書時，會讓長輩動動腦，透過童書裡的圖畫或故事情節，和長輩過去的生活經驗相連結，可以引發更多祖孫互動的話題，更是預防失智的好方法。

西區衛生所主任楊百文醫師表示，親子共讀不僅能改變幼兒的大腦結構和促進腦部功能，又能穩定孩子的情緒，對孩子的成長益處多多。在台灣有許多家庭父母親，因工作因素無法親自照顧家中的小孩，需仰賴在家的祖父母幫忙照顧。

希望藉由今天的活動反轉長輩閱讀很困難的想法，不僅能促進幼兒多方面的能力發展，又能滿足長輩被需要的感覺促進祖孫彼此間的情感，運用長輩的生活經驗與智慧共建自己與家人孫子的健康環境。

▲嘉市府及西區衛生所推祖孫共讀。（圖／記者翁伊森翻攝）

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