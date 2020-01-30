聲稱與孫安佐約炮又墮胎…網紅米砂公開前男友私密訊息　被判拘役還要賠錢

▲米砂的個人頻道多半會討論到性話題，風格豪放但也頗具爭議。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

記者陳雕文／新北報導

去年聲稱與「孫安佐」約炮還為他墮胎，因此聲名大噪的YouTuber「米砂Misa」，前年未經同意，擅自翻拍其前男友「茶A」與他人的LINE對話紀錄，公開在臉書貼文還誹謗他「得性病」、「騙財騙色」等語。茶A氣炸提告！刑事部分米砂被判處拘役40天，得易科發金4萬元，民事部分則須賠6萬1千元，可上訴。

前年1月，米砂與茶A於新北市中和區同居期間，米砂未經同意就擅自以電腦瀏覽茶A與其他人的LINE對話紀錄，並用手機翻拍成照片，事後還在臉書散布、公開討論這些照片，甚至出言誹謗茶A「賣假貨」、「騙財騙色」、「得性病」、「給人包養」。

米砂曾在臉書PO文提到，「我們在去年十月的時候認識，經過朋友介紹認識彼此，我以前有聽過茶Ａ的一些風聲，有聽說他賣假貨騙錢，或者給人包養之類的（未經證實不輕楚是真是假，反正是黑歷史），但我覺得不能人云亦云，也不知道是否為事實，所以我便跟他成為好友……」

茶A認為自己名譽受損、身心受創得求診，還被頻道合作商解約…他受辱又失業，決定提告！向米砂求償精神慰撫金30萬元、醫藥費1千元、工作損失24萬元、米砂製作侵權影片不當得利13萬餘元，共計67萬餘元，並要求米砂在臉書及YouTube公開道歉。

綜觀米砂臉書全文，固然提及「賣假貨騙錢」、「給人包養」等文字，惟另特別說明只是風聞聽說，而並未具體指摘茶A確有這些行為，且米砂還說，縱使有這些傳言，也強調因為並未經證實不能因此人云亦云，仍然願意與茶A交往；因此法官認為，米砂的言論並未至惡意杜撰，或誇大貶抑誹謗名譽之程度。

米砂出庭時供稱，與茶A曾交往並同居，但男方對感情不忠，劈腿被她發現，兩人有爭執，她才在氣憤之下偷拍茶A與他人的LINE對話並散佈在臉書，承認的確侵害到隱私權；但米砂強調，茶A會被解約或失業，是個人私德問題，與她無關，因此只願賠償1千元醫藥費及1萬元精神慰撫金。

刑事部分，法官對米砂判處拘役40天，得易科發金4萬元，並依侵害隱私權判米砂須賠償茶A精神慰撫金6萬元、醫藥費1千元，共計6萬1千元；全案仍可上訴。