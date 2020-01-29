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庶民文化藏在一個破碗裡！他最愛台灣老件　日本名設計師也來造訪　

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 記者黃彥傑／台北報導

本身從事舞台設計的仁哥，跟著雲門劇團全世界巡演，私底下的他卻對老物有著相當的熱情與喜好。十多年前，無意間在路邊看到一個破爛鐵件，帶回家稍加清洗，擺放在外頭晾乾，陽光照亮了鐵皮上的鏽紋，上面使用痕跡，看出滄桑感，彷彿鐵件有了新生命，從此對鐵件有了特殊感情，也就這樣一腳踏進老物圈裡。

 ▲▼ 老鐵件上的鏽紋，使用痕跡，可以看出滄桑感，彷彿鐵件有了新生命。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 從事舞台設計的仁哥，私底下對鐵件老物有著相當的熱情與喜好。（圖／記者黃彥傑攝）

在眾多古物理，他最愛台灣老件，「台灣是我的故鄉，土地及歷史不像歐美國家大又長，原生的產物太少了，所以我要更加珍惜！」從最早的日治時期鐵製招牌、美援時期帶來的鋁制大垃圾桶、眷村裡的菜櫥櫃……在那個時代物資匱乏，人們不會過度消費，鮮少丟棄物品，因此才有不少老件留存至今。

▲▼ 老鐵件上的鏽紋，使用痕跡，可以看出滄桑感，彷彿鐵件有了新生命。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 老鐵件上的鏽紋，使用痕跡，可以看出滄桑感，清洗整理後，彷彿鐵件有了新生命。（圖／記者黃彥傑攝）

要如何找尋這些古物，仁哥一開始都先從「跳蚤市場」開始尋覓，中南部的跳蚤市集、高雄的造船廠、南部待拆的舊房子……放假時間幾乎都窩在這幾個地方尋寶，像是鐵件，則是鍾愛當中的歲月肌理，雖然失去了部分功能性，但它們承載著庶民生活的使用痕跡，還有嵌上補丁的中國鋦瓷，仁哥解釋，過去的人惜物，碗破了不能亂丟，丟了就會「丟飯碗」，所以還要費盡心思用紅紙包起來丟棄，就像將「不吉利」帶離家門。這些微破還堪用的瓷碗，他們會請工匠稍微修補，成了現在鋦瓷的樣貌。而仁哥獨特的收藏眼光，也曾吸引日本知名設計師猿山修前來造訪，並帶走了幾只有補釘的鋦瓷碗。

▲▼ 老鐵件上的鏽紋，使用痕跡，可以看出滄桑感，彷彿鐵件有了新生命。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 鐵球、鐵秤砣等鐵件，都是老闆從四處各地搜集而來。（圖／記者黃彥傑攝）

近幾年來有越來越多的年輕人著迷於老件，當大家都喜歡新衣、新房、新車，同時也有另外一群人，特別喜愛古著與老物。他相信，老物只要經得起時代考驗，這些東西是不可能被汰換的。而這些老物被「使用」過後的質感。就像是你即便錯過了那個年代，仍透過物件參與著過去那段時間生活的記憶。

▲▼ 老鐵件上的鏽紋，使用痕跡，可以看出滄桑感，彷彿鐵件有了新生命。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 大多的老物雖然失去了部分功能性，但它們承載著庶民生活的使用痕跡。（圖／記者黃彥傑攝）

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