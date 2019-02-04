職人風景/老傢俱救世主！拾物達人變魔術 誰說「老」只能淘汰

▲林宏一將不堪使用的燈具改造成工業風。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

過年前，家家戶戶都忙著大掃除，將一些壞掉的老傢俱，或損壞的物件集中搬運到到路邊巷口，等待清潔隊運走。而這些海綿外露的老沙發、漆面斑駁的老舊書桌、兩片門打開傳出濃濃霉味的衣櫃，別人眼中的破爛，在熱愛蒐藏老件的林宏一眼中，可是生財的好物件。

▲別人丟棄在路邊的麥當勞叔叔，整理後換然一新，擺起來格外有味道。（圖／記者黃彥傑攝）

「我從不覺得這些東西是垃圾。」常常趁上下班時間，開車在馬路邊、住家巷口找尋老傢俱的林宏一，每每看到路邊廢棄物，眼神便立即散發光彩，他將別人看來有缺陷的物品載回倉庫，歷經一番修繕，改造成令人充滿驚喜新生命，與其說他為老傢俱瘋狂，不如說根本是老傢俱的救世主。

對林宏一來說，老傢俱每個零件、材質幾乎無法複製、再造，因為這些東西都是代表那個時代的工藝技術。為了讓老物有新生命，如何融入現代生活成了最重要的課題。例如將壞掉吊燈改造成工業風桌燈、木製喜餅盒翻修成玻璃展示盒，經由巧手改造，結合創意再升級，誰說「老」就一定要被淘汰。

▲別人丟棄的老傢俱，在林宏一將他們收回來，之後都是生財工具。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

林宏一說，現在大多數人都在追求工業風，而工業風迷人的地方在於自然不做作，藉由裸露原貌釋放空間與材質的魅力，還可以把個人蒐藏融入空間，讓家更有個性，和一般的空間截然不同。所以會把這些丟棄物件，再改造成符合工業風調性。

「喜歡東西要有一點缺陷」不喜歡過於完美的傢俱，是林宏一的風格。金屬、皮革和斑駁感，都是工業風重要的指標元素「這樣我們才能真正愛上當時的美好年代，接受舊東西的不完美。」

當然翻修後的物件重獲新生，價格水準也相對提高，不過在林宏一心中，這充其量只能是維持讓他繼續「照顧」老傢俱的基本生活費用，讓老傢俱的生命繼續延續下去，才是最重要。

▲林宏一也將蒐藏多年老物擺設出來。（圖／記者黃彥傑攝）

▲這些特殊老物都是林宏一從各地搜集而來。（圖／記者黃彥傑攝）