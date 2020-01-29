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兒子逛街…壞人強抓手臂！過世公公託夢「是我救的」　她秒感動：好想祢

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▲▼電話,中年男,父親,爺爺,老年,機車,雙載（圖／翻攝自pixabay）

▲公公過世後仍然保護著愛孫。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友日前在PTT的marvel板上分享一段經驗「爺爺保護著小孩」，說她的公公今年暑假過世，跟公公最親的11歲大兒子哭得很傷心，沒想到老人家仙逝後，陸陸續續跟大兒子託夢好幾次，還似乎繼續保護著這個寶貝孫。聽到兒子轉述這些夢，原PO直呼，「我聽到整個震驚到不行……頓時好想念親切的公公啊！」

原PO說，大兒子因為是公公的第一個孫子，所以從小爺孫倆就特別親，他們一家人每年回台灣3次，就是為了探望爺爺。接著原PO就透露，公公去世後陸陸續續跟大兒子託夢幾次，第一次是辦完葬禮，公公託夢給大兒子說「葬禮辦得很好，我很開心，我很想大家，不過那個葬禮的穴位號碼如果是8就更完美了。」

請繼續往下閱讀...

聽到兒子這樣說，大家都嚇一跳，因為這真的完全是公公會講的話。再來則是原PO老公回台灣處理事情時，上山祭拜了一下，結果幾天後公公就託夢給大兒子「跟爸爸說謝謝他來看我，我很開心。」

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▲▼ 爺孫,爺爺,孫子。（圖／免費圖庫pixabay）

▲爺孫倆感情很好。（示意圖／pixabay）

最後，原PO表示，之前大兒子在逛街時，走到連鎖服裝店裡的另一邊出入口，「突然一個壞人過來抓住他手臂說come with me，我兒子立刻反手掙脫，那個人還罵他son of a bXtch，兒子跑回我身邊。」

事後大兒子就夢到公公，「他夢到爺爺跟他說，上周末是他來救孫子的，他抓住壞人的領子，讓孫子趕快掙脫逃跑。我兒子問爺爺壞人抓他要幹嘛，爺爺說『這我不知道，不過以後千萬要小心，還要記得好好念書別再鬼混了』。」

女網友說，她聽到後整個震驚到不行，頓時很想念親切的公公，「還有真的好感謝他暗中保護著呆呆的大孫。」她也在留言處透露一件不可思議的事，「上次託夢的時候，隔天早上我們家的車庫裡面居然出現一隻大黑蛾……（車庫的鐵門是緊閉的）。」

看到貼文後，不少人都很關心最後一件事，原PO則說，「在美國某個大型商場，我也覺得很扯，可是當地朋友說這種新聞一直都有，我們錯過黃金48小時報警，店裡後來又嗆我們，只能說小孩萬幸沒有被拖走，對方戴棒球帽跟手套。」

其他網友則是紛紛留言，「我爺爺奶奶過世後，只要我心情不好沮喪，他們都會輪流來我夢裡安慰我,就跟生前一樣拍拍我的頭QwQ……推～爺爺保護著孫子好溫馨」、「推溫馨！小孩差點被抓也太恐怖」、「嗚嗚嗚我阿公都託夢來唸我比較多」、「溫馨。」

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