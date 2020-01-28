陸稱「封城台人受妥善照顧」　陸委會：已接158通受困求助電話

▲武漢肺炎疫情嚴峻，醫護人員承受巨大壓力。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

武漢「封城」導致300多名台灣人滯留無法回台， 國台辦28日表示，武漢疫情爆發以來，在湖北的台人得到妥善照顧，將繼續給予關心。對此，陸委會回應，近期已接到158通求救電話，與國台辦所說的「妥善照顧」並不相符，「陸方若真心重視關懷我方滯留人員的健康權益，應儘速回應民眾實際需求。」

武漢「封城」後，許多受困武漢的台人都打電話回台灣求助，希望政府能以包機等方式協助他們回家。據了解，陸委會與海基會近日也透過管道，向陸方探詢可能性，不過，陸方卻一直沒有給予明確答案。

國台辦發言人馬曉光28日終於發聲，但也只表示，在湖北的台灣人得到了妥善的照顧，「將繼續根據疫情防控工作需要，給予在湖北特別是武漢的台灣人予關心和照顧，以及時解決他們遇到的困難和問題。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）



對於國台辦的說法，陸委會指出，在春節這一段期間，海基會與陸委會已累計接到158通電話，反映本人或家人親友滯留湖北無法返回，「滯留的人之中，有很多是因短期出差、個人旅遊或探親等各種原因到當地，並非長住的台商，沒有固定住所，人生地不熟，現在滯留無法返回，陸續出現藥品缺乏、居所不定及衛生醫療環境堪慮等問題。」

陸委會強調，從這些反映電話來看，陸方所謂在湖北的台灣民眾得到妥善照顧，顯然與實際情況並未相符，「我們呼籲陸方，請真切關心這些民眾的健康權益。」

陸委會提到，早先已透過兩岸既有管道，告知陸方應妥善照顧我方人員，也透過多種管道，向陸方探詢可能的處理方式，「如果陸方真心重視關懷我方滯留人員的健康權益，應該儘速回應民眾實際需求，過多的口水都無助益。」

▼ 陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

