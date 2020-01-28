范瑋琪罵「狗官」行政院出面回應了！　發言人吐辛酸

▲行政院發言人Kolas Yotaka回應「狗官」事件。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

行政院長蘇貞昌因應武漢肺炎疫情，下令口罩暫停出口一個月，引來藝人范瑋琪、楊培安等人抨擊。對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）28日出面吐心聲，這些人是盡力替台灣人把關健康的公僕，並非某些人口中的「狗官」，希望社會不要出現詛咒、仇恨的言論。

藝人楊培安連日在微博發文，砲轟政府「不是說口罩數量充足」，網路上卻無法買到口罩，大肆提到對政府的不滿，且還有「出國限帶5盒口罩」的禁令，讓他痛批，「是怎樣？綠色恐怖已經懶得演了是吧？」

此外，藝人范瑋琪27日透過臉書小號砲轟，行政院長禁止口罩出口一個月是件「低俗、沒人格的臭流氓行為」，「我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎」，雖然立刻發文道歉，仍是引起網路熱議。

▲Kolas Yotaka說明，希望不要散布仇恨的病毒。（圖／記者屠惠剛攝）



對於這些負面言論，Kolas Yotaka受訪時指出，希望台灣所有的國民可以多愛國人，「不要散布仇恨的病毒，這對改善現況沒有幫助。」

隨後，Kolas Yotaka在臉書上提到，有人批評口罩太少「買不到」，有人批評口罩太多「是白癡」，「到底什麼才是真的」，目前假訊息太多，民眾應該相信衛福部疾管署每天發布的訊息，「我們要求每天開記者會向人民報告真實的現況。」

此外，Kolas Yotaka還說，行政院長蘇貞昌等人並非「狗官」，而是盡力替台灣人把關健康的公僕，「政府資訊陽光透明，媒體都可自由報導」，希望接下來社會可以別再出現詛咒、仇恨的言論，「我們最大的新年願望，就是希望盡速全面抑制武漢肺炎繼續散播，不管在中國、台灣、美國、澳洲…或任何其他國家的國民，都有免於被感染而喪生的恐懼。」

▼范瑋琪對自己的發文道歉。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）



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