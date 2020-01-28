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開航就遇武漢肺炎　星宇宣布1/30~3/28「澳門航班」減班異動

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▲▼星宇航空首航。（圖／星宇航空提供）

▲因應武漢肺炎疫情，星宇航空宣布澳門航班調整。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

因應新型冠狀病毒疫情影響，星宇航空宣布澳門航線航班兩階段調整，1月30日起至3月28日止：桃園-澳門 JX205、澳門-桃園 JX206 取消；2月16日起至3月28日止：桃園-澳門 JX203、澳門-桃園 JX204 取消。

星宇航空表示，將協助持有上述航班機票之旅客，轉搭星宇航空同航線其他航班。旅客若持有1月28日（含）前開票往返桃園-澳門機票，欲改票或退票，可自即日起至3月28日止，於原機票搭乘日前聯繫客服中心申請改/退票，可免收訂位/改票手續費乙次。

請繼續往下閱讀...

▲▼星宇航空首航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空日前澳門、峴港、檳城3航線首航。（圖／星宇航空提供）

透過旅行社購票之旅客需聯繫原開票旅行社辦理。星宇航空將視後續疫情狀況機動調整航班，旅客可多加利用星宇航空官網www.starlux-airlines.com、手機App查詢最新航班資訊。

詳細改票/退票作業辦法請參考：
https://www.starlux-airlines.com/StarluxTravelAlerts/371745be-bf24-4f34-b905-c18a9822f3a1
星宇航空客服中心聯絡資訊：
電話:+886-2-27911199，週一至週日(含國定假日) 9:00 - 18:00

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