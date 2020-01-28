開航就遇武漢肺炎　星宇宣布1/30~3/28「澳門航班」減班異動

星宇航空已於2020年1月23日正式首航，且天天新增從台灣直飛檳城，成為第七家直飛馬來西亞的航空公司，讓台灣旅客擁有更彈性的飛行選擇，5個小時即可抵達檳城，預計2020年可為檳城增加10%的台灣旅客到訪。