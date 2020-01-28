這款戰機台灣也有！土耳其被禁售F-35後　希臘擬升級戰機獲取優勢

▲土耳其遭到美國逐出F-35軍購名單後，希臘有意軍購一個中隊的F-35。（圖／翻攝自美國空軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

希臘國防部長帕納裘托普羅斯（Nikos Panagiotopoulos）接受希臘媒體採訪時說，希臘計劃在未來幾年裡從美國引進一支F-35戰鬥機中隊，以加強空軍作戰實力，使希臘能夠在與土耳其可能出現的對峙中重獲空中優勢，另外也著手把現役的F-16升級為台灣也有的F-16V。

土耳其為F-35的共同研發國之一，但是自從軍購了俄羅斯的S-400防空飛彈後，美國已將土耳其逐出F-35戰機的研發與軍購計劃，土耳其空軍也跟希臘一樣裝備F-16戰鬥機，它同時也是僅次於美國的北約第二大常備軍。

▲希臘著手將現役F-16升級為F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



根據土耳其媒體Ahval新聞網報導，帕納裘托普羅斯說，軍購24架F-35戰機的計劃，預計於2024年完成交付，並且開始把現有的F-16升級為F-16V，預計7年~8年完成。

帕納裘托普羅斯指控土耳其與利比亞，對於海上邊界的劃定談判侵犯了希臘主權，希臘將對於侵犯領土主權的行為將做出回應，與土耳其的政治和軍事緊張局勢加劇，兩國在愛琴海的領土糾紛，以及賽普勒斯附近的油氣探勘爭議，也讓希臘正尋求加強其防禦能力並改善與北約夥伴美國的合作。

希臘《每日報》報導指出，引進一支裝備24架F-35戰鬥機的作戰中隊及配套基礎設施，預計花費超過30億歐元（折合新台幣999億）。

希臘與土耳其在現代所結下的樑子，可以追溯到1974年的賽普勒斯島問題，當時希臘右翼軍人政權策動鄰近土耳其的賽普勒斯共和國政變，土耳其以此為由出兵，1975年島上的土耳其裔片面宣布成立「賽普勒斯土耳其聯邦」控制了島上北邊約1/3面積的領土，1983年改名為「北賽普勒斯土耳其共和國」，但全世界只有土耳其承認北賽普勒斯主權。

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