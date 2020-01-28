2020十二生肖財運！屬龍最旺　屬鼠小心不當性關係害損財

▲新的一年，十二生肖的財運會如何？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／蔡上機

2020年紫微【財運】運勢

【鼠】第4名

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1．貴人財運亨通，累積財富，在困境中是翻身的機會。

2．得獎項獎金，上班族有加薪的機會。

3．小心不當的「性」關係帶來損財。

【牛】第9名

1．面臨破財，錢財易被覬覦，遭竊侵占五鬼搬運，或被設圈套巧取豪奪。

2．小心因金錢財務，惹禍上身，承擔責任破財，或吃官司。

3．錢要入袋為安，小心夜常夢多。需隱密，否則見光死遭作梗破壞。

【虎】第6名

1．財運震盪大，時好時壞、時多時少。

2．企業主自營商營商做生意業務族，較有機會提高收入。交易買賣往來，先收費現金交易銀貨兩訖，以免呆帳。

3．投資理財要有耐性忍功，懂得等待，有獲利要見好就收，隨時獲利了結、入袋為安。以免夜長夢多，獲利成反虧損。

【兔】第8名

1．創造金錢的方法動能，意志不強。金錢財務，帶給婚姻壓力困擾嫌隙或不睦。因錢拖累配偶，或發生口舌磨擦。

2．企業主不宜再投資金，以免失利，想創業者緩緩，免血本無歸。投資理財禁高風險擴大信用，否則大失血。

3．追求討好對象，或戀情桃色關係者，饋贈禮物或享受，多花費己財。

【龍】第1名

1．三財一庫，財運旺到頂點，大有獲利大發財的機會。尤其企業主自營商、做生意營商買賣投資理財者，最為有利。

2．財運貴人旺盛左右逢源，有貴人投資己，不投己錢而與貴人合作，是最好的。

3．一般族群利用網路媒體平台，做商品直售交易經營，擺攤銷售生意，或引進海外商品，海外代購，都有機會賺到錢。

【蛇】 第7名

1．財運疲軟，如沒當機立斷，入袋為安，就會陷於膠著，無疾而終。當下放走客戶成交，就沒回頭路。

2．財運創取，方法過程，越簡單容易快速，越容易成功。如搞很複雜麻煩，或磨菇很久，畫蛇添足拖泥帶水，都將破局。

3．不宜對外投錢，或入股他事業，或將錢放在他人手中，代管代操，或買海外高投報高風險的金融投資商品，都是大忌。

【馬】第3名

1．懂得找財源門路，營造收獲利益。營商買賣交易做生意，大賺錢的年。

2．上班族有機得獎金紅利加薪，適合兼職或正式專職營商做生意。

3．應把錢利益回收，不宜將錢投出。金錢財務牽扯感情，易起是非糾紛，忌讓感情對象處理你的財務，也勿將財務交其處理。

【羊】第10名

1．對外投資金錢往來，人際社交出國遠行留學，恐造成金錢糾紛損失，嚴重者因錢發生血或官司牢獄之災。

2．易因錢發生口舌衝突糾紛，或鋌而走險涉及不法。買賣投資或經手房地產小心產權文書文件契約擔保背書，偽造文書背信的事件。

3．想發財富貴險中求者，小心受錢引誘涉刑法，遭逢滅頂。

【猴】第5名

1．金錢大有作為，具開創力，營造大利益。唯文書契約有價證劵金融投資商品擔保背書，要謹慎小心以免出包出錯，損及金錢財運。

2．營商買賣業務或投資有機得利，海外房地產投資長期持有，有套利增值空間，從事地產買賣事業有利可圖。注意與委託人，有利益糾紛，導致傷害事件。

3．小心因與人事同儕間，有錢的糾葛。為錢傷身體健康，或發生「水火電槍炮爆炸」意外危險。

【雞】第11名

1．有利投資買賣地產，獲得財運。有祖產者，有機得家產，注意兄弟姊妹中有爭產。

2．金錢利益臨時突來暴損，注意來自子女或員工失誤出包造成。除地產外，其他投資恐不宜，屬海外境外投資更是危險。

3．錢財特易糾紛，一夕之間豬羊變色，為錢鋌而走險，如涉不法，將面臨浩劫。

【狗】第2名

1．財運創造力強，有機賺取大錢，戰功彪炳戰績輝煌。

2．企業主自營商買賣營商做生意，業務業績族，有機賺大錢。上班族領固定薪水，表現好者可得加薪獎勵金。

3．個人理財投資可積極些，眼明手快，短時間獲高報酬，或海外金融商品投資，有機獲利。

【豬】第12名

1．金錢恐臨大浩劫，招血光官司牢獄之災。注意財物被歹徒鎖定，竊取強盜搶奪或被設圈套，因而流血傷害，刑事官司事件。金錢往來投資借貸，恐嚴重損失糾紛。

2．本年曾在財物涉不法，會東窗事發被捕收押。從事組織犯罪，不是被破入獄，就是招殺身之禍，尤其黑吃黑會死於非命。小心被利引誘，為賺錢走險，或危險曝險環境下工作賺錢，發生意外甚遭逢不測。

以上文章，擷取自《蔡上機2020開運天書》。關於，更多更詳細的2020十二生肖的流年、財運、事業、戀愛、婚姻，健康六大生肖運勢，2020台灣及國際運勢＆2020的風水＋生活開運法，可參閱蔡上機著作的《蔡上機2020開運天書》。

►月底了，還是要犒賞自己