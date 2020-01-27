「黑手」改當人民保母　難忘「第一個朋友」…技癢就修警用車

▲新莊交通分隊警員廖偉呈家裡開機車行，從警後公務機車有問題都他修 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局交通分隊警員廖偉呈，家裡開機車行，從小就跟著父親忙進忙出，也學會了機車零件耗品更換，初步維修也難不倒他；當上警察分發後，只要分隊警用機車出了狀況，都熱心地協助，對機車有莫名的愛，他笑著說「機車應該算是第一個朋友吧」。

33歲廖偉呈106期特考班，家住在新北市樹林區，家裏開設機車行，他從小看著爸爸在店裡來回穿梭，戴著白色手套揮汗如雨，他說：「人家稱這些人叫黑手，也就是所謂修理摩托車的師傅」，但在他心中，這雙手是支撐這個家、不凡的雙手。

因為家中開機車行的關係，廖員從小就耳濡目染，跟著爸爸東摸西摸，從原本只是幫忙跑腿，到可以幫忙更換零件並做初步維修。他說：「四輪移動軀幹，二輪移動靈魂，對很多機車騎士來說，他們把機車看的如同另一個自己、生命的伴侶小老婆一般珍視」，所以他也同樣珍惜乘載大家靈魂的「肢體」，小心翼翼的碰觸它們，就像珍惜自己的朋友一樣。

成為警察後，他也憑藉著這項技能，幫公務機車時常定期做簡單巡查與狀況排除，也憑藉對機械電子的熟悉度，幫助駐地很多水電及電路相關裝修。雖然身分已經不再是黑手，但是這份與警察工作一樣的服務精神，將會持續下去。

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