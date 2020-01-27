兄弟「炸彈塞他行李」陷害...想炸整架飛機！倒楣男被關2年選擇原諒

▲阿提哈德航空（Etihad）班機。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

黎巴嫩裔的澳洲男子阿米爾（Amer Khayat）先前搭機飛往阿布達比，在雪梨的機場被攔了下來，沒想到她行李中攜帶的絞肉機裡面，竟然裝有炸彈，他當場被逮捕並關押了兩年。調查後才發現，這是他兄弟的計謀，試圖炸毀整架飛機。

這起事件發生在2017年，當時阿米爾與他的兄弟一起搭乘阿提哈德航空（Etihad）的班機，準備從雪梨飛往阿布達比但是他一個裝有絞肉機行李超重了，地勤人員醫檢查發現，裡面竟然裝有炸彈，3人立即被逮捕，炸彈計畫也被阻擋下來，否則可能整架飛機的人都有生命危險。

2017年9月，阿米爾被關押到黎巴嫩首都貝魯特（ Beirut ），並與在澳洲的家人分開，直到軍事法庭調查後發現，阿米爾完全不知道這項計畫，終於在去年9月回到澳洲，並在12月時以證人身分出庭。

在法庭上，被告是阿米爾的兩名兄弟，也就是炸彈案的主謀，51歲的卡利得（Khaled Khayat）和34歲的穆哈默（Mahmoud Khayat）。法官艾德森（ Christine Adamson）在法庭上表示，「即便沒有人受到實際傷害或與王，這仍然是個極其嚴重的犯罪」，最後卡利得被判40年刑期，穆哈默被判36年。

阿米爾在法庭外受訪時指出，自己的兩個孩子都以為他有犯罪，不願意見他，「我的生活完全改變了」，他也表示仍然還愛自己的兄弟們，畢竟血濃於水，並認為只有卡利得負責策劃犯罪，但仍大力譴責恐怖主義，「這真的很不好，神不會要我們去殺人」。