香港武漢肺炎疑例破300！　公立醫院今起「全面禁探病」、暫停義工

▲香港武漢肺炎疑似病例持續增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

香港醫院管理局（醫管局）25日宣布，因應武漢肺炎疫情，將本港應變級別由「嚴重」提升至「緊急」，並且從26日開始公立醫院禁止探病、暫停義工服務...等。

根據香港醫管局消息，25日先後召開中央指揮委員會，及傳染病及緊急應變中央委員會特別會議，討論並決定26日開始實施一系列特別措施，公立醫院也相應已啟動「緊急應變級別」。

措施包含：

1. 公立醫院會全面暫停探訪安排，假如病人有臨床原因會作個別恩恤安排。

2. 任何人士進入公立醫院及診所範圍必須佩戴口罩。

3. 暫停所有醫院義工服務及臨床實習安排。

4. 各醫院聯網會即時檢視。

大陸國家衛生健康委員會26日上午公布武漢肺炎最新疫情數據，截至1月25日24時，收到30個省（區、市）累計報告確診病例1975例，現有重症病例324例。累計死亡病例56例，累計治癒出院病例49例。現有疑似病例2684例。香港迪士尼、海洋公園都暫停關閉。

據香港衛生署衛生防護中心統計，香港目前共發現5例武漢肺炎（新型冠狀病毒）感染確診個案，疑似個案數量則超過300例。

▲武漢肺炎醫護人員。（圖／武漢中心醫院）

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