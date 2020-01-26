華人媽帶5歲女到麥當勞　傻眼遇陌生小男孩亂入…中東爸反嗆





▲麥當勞遊戲區小孩玩得開心，許多突發事件卻讓大人苦惱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國一名華裔婦女帶小女兒寧寧（化名）去麥當勞吃飯，並讓寧寧在玩那裡提供的遊戲機台，卻遇上一名中東男子的兒子來攪局。當寧寧母親告知小男孩，要一起玩得先問過別人後，卻被惱怒的中東男子說，要和他孩子講話，得先經過他同意，讓寧寧母親相當傻眼。網友一面倒認為「妳做的沒錯」、「對方家長的問題」。

原PO表示，當時他們一家坐的位置可以直接看到麥當勞附設的遊樂區，5歲的寧寧沒有趣遊樂區，而是正在玩旁邊螢幕上的遊戲，但遇到一段不愉快的插曲，「我們吃完後和女兒玩了一下遊戲，快結束的時候，一個8、9歲的男生突然從遊樂趣跑來坐在我們桌子上完想一起玩遊戲。」

「我家女兒有點嚇到了，想玩又不敢玩」，原PO表示，小男生來了之後把遊戲都弄亂了，「我就跟他說，她還在玩，妳想一起玩應該先徵得她的同意。」不過小男生根本沒當一回事，直到原PO又說了一遍，「這時候突然聽到有個男的在我背後叫他兒子要先徵得同意，那男的好像還在講電話。男孩就問了，我女兒說ok，但他就又跑回遊樂區去了。」

等到原PO一家走出麥當勞時，突然被後方跟上的男人叫住，「我才看到是一個胖的中年男人，好像是中東人的樣子。他語氣很不好，跟我說下次跟他兒子說話的時候，要先徵得他同意。」原PO相當傻眼，因為當時根本不知道小男孩的爸爸是誰，而且還在講電話，但也只得到對方回覆，「跟電話比起來，我兒子比較重要。」

原PO表示，是不是以後遇到類似情況都應該先跟父母說，而遇到這種白目家長又該怎麼辦？網友紛紛留言，「妳做的沒錯，他家長的問題」、「妳做的對」。也有人認為應該要直接嗆回去，否則對方很容易強詞奪理。