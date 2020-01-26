韓國瑜落選仍超夯！登2019政治熱搜第一　蟬聯2年奪雙冠王

▲ 韓國瑜。（圖／翻攝韓國瑜直播）

記者呂欣玫／綜合報導

新的一年到來，回顧2019年Google熱搜關鍵字，高雄市長韓國瑜再度登上第一，連續2年都奪下「快速竄升政治人物」以及「快速竄升人物」雙冠王，鴻海創辦人郭台銘也躍升第二名，另外，全力監督韓國瑜的時代力量高雄市議員黃捷則位居第三名。

Google宣布2019年熱搜關鍵字，在「快速竄升政治人物」中，韓國瑜位居第一，自去年九合一大選翻轉高雄、掀起「韓流」至今，即使參選總統失利，仍是政壇上的話題人物；郭台銘則因從企業界突轉戰政治圈震驚各界，不但曾考慮參選2020總統，目前也讓子弟兵擔任民眾黨、親民黨不分區立委候選人，不過最終只有民眾黨的高虹安順利進入國會，其餘子弟兵全軍覆沒。

第三名是因監督韓國瑜而聲名大噪的黃捷；第四名是國民黨台南市黨部主委謝龍介，從參與台南立委補選以來，就因挺韓立場頗受韓粉喜愛，因被國民黨排在不分區名單第15名進軍國會失利，但曾表達角逐國民黨黨主席意願；第五名是五度參選總統依然落敗的親民黨主席宋楚瑜。

第六名是韓辦發言人何庭歡，因顏值與前台視主播的身分備受關注；第七名是「口譯哥」趙怡翔，因出任我駐美代表處政治組組長，屢遭外界批評資歷不足、破壞外交官體系而引發爭議；第八名是前副總統呂秀蓮，今年代表喜樂島聯盟登記參選總統，卻遭前搭擋陳水扁批評「天年已過」，最後仍因連署失利退出2020。

第九名是郭家軍蔡沁瑜，從擔任郭辦發言人起，一直到成為親民黨不分區候選人，都是網友爭相討論的「嬌點」；第十名則是民進黨立委候選人吳怡農，在尚未被提名前就因亮眼的外型廣受討論，在北市第三選區與藍營蔣萬安上演的「雙帥對決」也同樣引人矚目，最終以9千餘票的差距敗給講萬安。

值得一提的是，韓國瑜、郭台銘雙雙上榜「快速竄升政治人物」以及「快速竄升人物」，韓國瑜在「快速竄升人物」仍拿下第一名，郭台銘則是位居第七。

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