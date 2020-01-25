大年初一迎春　黃偉哲主持泰安宮米龍點睛儀式祈願百業豐收繁榮發展

▲台南市長黃偉哲前往後壁泰安宮向「茄苳媽」參拜祈福，並共同主持「米龍接地氣法會－開光點睛儀式」，以祈求今年豐收慶成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆大年初一喜迎春，台南市長黃偉哲25日上午8時前往後壁泰安宮，偕同翁振祥區長及王子豪主委向「茄苳媽」參拜祈福，並共同主持「米龍接地氣法會－開光點睛儀式」，以祈求今年豐收慶成，同時藉由芳榮米廠提供3000公斤稻米設計製作的好米瀑布，祈求福慧源源流長、生生不息。

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黃偉哲市長表示，在新春正月初一，祈求台灣國泰民安、風調雨順，台南市市運昌隆，市民朋友都能平安順利、財源滾滾；也藉由米龍點睛儀式，象徵今年百業豐收昌盛，期盼後壁稻米的品質產量再創新高，也期許政府的政策能照顧到農民的需求。

參拜祈福之後，黃市長與賴惠員準立委、沈家鳳議員、李宗翰議員、翁振祥區長及王子豪主委一同發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包，吸引上百位熱情民眾扶老攜幼排隊領取，並趁機「捕獲野生偉哲」，現場喜慶洋洋，拿到紅包的民眾笑顏逐開，市長一一祝福鄉親新年快樂，希望每個人都能心想事成。

黃偉哲市長於春節期間持續展開一系列寺廟祈福活動，並於臉書同步公布「哲哲發紅包」寺廟走春參拜行程，將與網友進行互動玩抽獎，春節期間大家只要拍到「到處趴趴走」的黃偉哲市長，並在市長臉書貼文下留言，就能夠參加抽獎獲得年節好禮。

春節連假期間，市府推出了精彩豐富的年節活動，包括月津港燈節、龍崎光節－空山祭、鹽水蜂炮及網美打卡拍照熱點六甲菁埔埤落羽松等，深受大小朋友喜愛的紙風車劇團也將於1月26日至28日在蕭壠文化園區演出，一連三天，精彩可期。