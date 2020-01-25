武漢肺炎肆虐！陸取消新春活動、賀歲片延期　游子有家歸不得

▲北京地鐵站出入須測量體溫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

農曆新年本該是開心慶祝團圓的日子，無奈新型冠狀病毒攪局，讓許多人這個年過得十分痛苦，甚至感到恐懼。武漢自23日開始封城，周圍城市也陸續跟進，大部分的新年慶祝活動也全數取消，人們只能透過「鏡頭」和家裡人拜年。官方預估，今年春運的全國旅客發送量高達30億，如今面臨封城，旅遊與探親之路也全被打斷。

CNN形容，華人農曆新年的重要性，同等於西方國家的聖誕假期，許多在外的游子都會紛紛趕回老家，與家人享受團聚的時刻，只是今年的春節假期，卻被一場「武漢肺炎」給打亂；湖北省武漢市以及周圍城市陸續封城，與友人擔心疫情擴散而不敢回鄉，只能靠著視訊和家人聯繫。

▲▼民眾帶著口罩進香，各地也紛紛取消春節活動。（圖／達志影像／美聯社）



住在香港的鄺小姐就說，原本打算帶著兩個孩子，回廣東看望父母，但最後決定取消，「對於不能看到父母我很難過，但對我們來說，安全比和他們一起吃飯更重要。」她也預計等疫情緩和後，再回老家探望。另一位家鄉在武漢的網友則表示，她只能透過視訊鏡頭看著父母，無法一起吃飯，「你們知道武漢人的痛苦嗎？」

有「地表最大人口遷徙」之稱的中國春運，官方估計期間全國旅客發送量將達30億人次，許多人早早訂好了交通和住宿，準備帶著家人出去玩。不過，隨著疫情擴大，中國各城市包含澳門、香港都紛紛取消春節活動、香港迪士尼宣布閉園，就連幾部新年賀歲片都延後上映，可見這場病毒影響的不只人類的健康，還衝擊著原本該有的新年商機。

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