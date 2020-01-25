《未來總動員》導演批#MeToo「獵巫」：受害者是可以選擇的大人

▲泰瑞吉連直言有些受害者都是可以自主的成年人了。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

好萊塢近年來爆發#MeToo運動的醜聞，著名製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）至今仍否認指控。出生美國的英國電影導演泰瑞吉連（Terry Gilliam）1月受訪時卻批評好萊塢太過政治正確，且他厭倦白人男性總被指責，溫斯坦的部分受害者也是可以做出選擇的成年人；#MeToo運動就是獵巫，傷害許多正直的人。

《獨立報》（The Independent）報導，泰瑞吉連受訪時原本正宣傳他的電影《誰殺了唐吉訶德》（The Man Who Killed Don Quixote）。談到#MeToo事件時，他發表與主流不同的看法，認為這場運動反而使許多正直的人成為受害者，那些提出指控的女性都是具有抱負的成年人，「是的，我覺得#MeToo是場獵巫。」

79歲的泰瑞吉連除了是「巨蟒劇團」（Monty Python）的成員，也是《未來總動員》（12 Monkeys）的導演。他認為，部分指控哈維溫斯坦的女性也必須負點責任，當然他對受害者抱持同情，然而好萊塢充滿著有野心的群眾，他們都是大人了，可以自己做出選擇。

▲溫斯坦名譽重創。（圖／達志影像）



至於是否喜歡哈維溫斯坦，泰瑞吉連直言他討厭對方，曾有不好的工作經驗，他也知道對方的惡行，但實在不喜歡外界總是把錯全部歸咎於男性。他還提到1991年執導時，兩名製片都是女性，一個真的很優秀，但另一個超級混蛋，「無關性別，而是位置帶來的權力，以及人們如何動用它。」

《每日郵報》報導，溫斯坦過去在電影界有著相當可觀的權勢，在2017年10月首次被演員賈德（Ashley Judd）指控性騷擾。《紐約時報》當時調查許多人針對溫斯坦的說詞，越來越多女性出面指責他的行為，包括騷擾、攻擊與性侵。#MeToo運動也像滾雪球般，引發其他如媒體、音樂、體育、政壇與學術領域的醜聞。

泰瑞吉連表示，他明白男性確實長時間握有權力，可是他厭倦了。《獨立報》記者則回應，不是所有白人男性都該被指責，然而這些人也自動被賦予一些優勢。泰瑞吉連則說，他不喜歡的是事物被簡化，就像他不喜歡「黑人」、「白人」這樣的稱呼。