高中生穿「白色錐形帽＋白袍」來上課　慘遭紀律處分！

▲美國瑞弗頓高中2名學生穿白袍、白色錐形帽來學校,被認為是3K黨服飾。(圖/翻攝Twitter@ure_too_close)

記者吳美依/綜合外電報導

美國懷俄明州的瑞弗頓高中(Riverton High School)傳出軒然大波。2名男學生穿著寬鬆白袍,分別戴上白色錐形帽兜(Hood)與白色棒球帽,一路揮舞白旗走進校園大樓中。影片在社群媒體上瘋傳,許多人認為,這身裝扮像極了「3K黨」,也就是提倡白人至上主義的恐怖主義團體。據了解,校方已經對涉入的學生施以紀律處分。

These two student entered Riverton High School in Wyoming hearing KKK robes, carrying American flags, and crosses smiling as if this a joke.



This is taught behavior, the klan is alive and well. We all knew it.



They must be EXPELLED!



Retweet. pic.twitter.com/LhqUFmLAIT