高中生穿「白色錐形帽＋白袍」來上課　慘遭紀律處分！

▲美國瑞弗頓高中2名學生穿白袍、白色錐形帽來學校，被認為是3K黨服飾。（圖／翻攝Twitter@ure_too_close）

記者吳美依／綜合外電報導

美國懷俄明州的瑞弗頓高中（Riverton High School）傳出軒然大波。2名男學生穿著寬鬆白袍，分別戴上白色錐形帽兜（Hood）與白色棒球帽，一路揮舞白旗走進校園大樓中。影片在社群媒體上瘋傳，許多人認為，這身裝扮像極了「3K黨」，也就是提倡白人至上主義的恐怖主義團體。據了解，校方已經對涉入的學生施以紀律處分。

These two student entered Riverton High School in Wyoming hearing KKK robes, carrying American flags, and crosses smiling as if this a joke.



This is taught behavior, the klan is alive and well. We all knew it.



They must be EXPELLED!



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根據影片，2名學生2019年12月18日早上走進瑞弗頓高中校園，他們都穿著寬鬆的白袍，一路揮舞手上白旗。走在前方的男孩戴上了錐形、尖頭的帽兜，後面那人則戴著一頂白色棒球帽。

學生穿著這身服裝走進校園，讓同學們相當吃驚。這一段影片也在社群媒體上瘋傳，許多網友認為，男孩們身穿代表仇恨團體3K黨的服裝，讓人非常詫異、震驚，亟需調查。

綜合CNN、《紐約郵報》報導，弗里蒙特郡（Fremont County）第25學區的教育總監史奈德（Terry Snyder）表示，2名學生在校內從沒提到任何意識形態，或者發表冒犯言論，但是這種行為仍不能被忽視，「這是個非常糟糕的決定，他們並不了解這會造成什麼影響，但他們現在知道了。」

▲瑞弗頓高中（Riverton High School）已經針對2名學生做出紀律處分。（圖／翻攝Google Map）



史奈德表示，2名學生已經受到紀律處分，但不能公布懲處細節。校長格里菲斯（John Griffith）也與校內教職員討論，應該採取什麼措施解決問題，「我們教導學生要尊重與理解，這是很重要的。但很明顯地，我們還有額外的工作要做，而我們將努力去完成。」

瑞弗頓高中發布聲明，「我們不會寬容或支持學生的行為，已經採取紀律措施並且處理這起事件。其中一名學生的決定並不代表學校或者學區。我們是一間包容的學校，對於我們的多元人口感到驕傲。」

據了解，KKK（Ku Klux Klan，簡稱3K黨）是起源自美國的「白人至上主義」仇恨團體，主要針對非裔美國人，採取身體攻擊甚至謀殺的恐怖主義行為，在1860年代晚期、20世紀初期與中期掀起3波運動，呼籲「淨化」美國社會。他們的主張與立場極端保守，例如白人國族主義、反移民主義等等。成員身分彼此保密，但會自己製作服裝，通常是長袍、面具與錐形帽，用以震懾他人，隱藏身分。



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