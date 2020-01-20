解放軍TU-154電偵機　飛近「海峽中線最北端」繞格挑釁

▲解放軍TU-154電子偵察機接近台海中線最北端。（圖／翻攝自日本防衛省）



記者王致凱／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部20日發布消息指，中共解放軍一架TU-154電子偵察機，當天在東海以繞格方式飛行，日本航空自衛隊戰機則緊急升空應對。不過，總統大選才剛結束9天，加上共機飛行位置靠近我海峽中線最北端，外界指頗有挑釁意味。對此我國防部證實，並強調國軍全程掌握共軍動態。

根據日本防衛省發布之共機航跡圖，解放軍TU-154電子偵察機沿東經126度南下，並在北緯約27度、28度，以及東經約124、126度之間繞格飛行，隨後朝西北方向返航大陸。

另據國防部公布對台海中線定義，中線座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」。外界認為，共機航跡已經接近海峽中線最北端，加上時間點敏感，頗具挑釁意味。

另外，大陸「微博」、「鼎盛論壇」、「天府社區」等網路社群日前同時流傳一張解放軍南部登島作戰群指揮所」的兵推照，被指是共軍模擬在台灣南部登島作戰，加上此次共機接近中線最北端，引發揣測。對此，國防部先前表示，國軍對於台海及區域安全情勢，與當面共軍演訓、機艦動態等，均能運用聯合情、監、偵系統，嚴密掌握，籲請國人放心。

▼日本防衛省統合幕僚監部公布共機航跡圖。（圖／翻攝自日本防衛省）



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