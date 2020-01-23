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朴子重現燈海美景　配天宮「御賜燈花」流傳200多年

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▲朴子號稱燈花原鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲朴子市隨著春節到來打造燈海及創意花燈，重現登花原鄉。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子配天宮過往即是沿海鄉鎮民眾主要信仰中心，全國僅有的傳統慶典「御賜燈花」更是從清朝流傳至今已逾200多年，被稱為朴子燈花原鄉。每年春節到來，地方人士為慶祝這歡樂時刻，總會出錢出力齊力打造絢麗燈花，與外地遊客一起分享朴子之美。朴子市長吳品叡邀請大家春節期間來朴子走春，拜樸仔媽、遊賞璀璨浪漫的藝術燈花和超Q的創意燈籠，歡樂過新年。

▲朴子號稱燈花原鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年春節，朴子公所為整合文化資產，推動觀光軸線，重現朴子風貌及配合傳統盛會與扮演藝術文化的推手，藉由規劃系列活動來聯繫居民及返鄉市民的情感交流，更以創意打造朴子「燈花原鄉」的城市意象，讓御賜燈花重現往日風華。

▲朴子號稱燈花原鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

朴子市長吳品叡表示，今年公所將主燈區設於朴子公所前廣場「朴光嘉義」，冒險遊程，是朴子2020燈花節不一樣的呈現，以「冒險遊程」為主軸，市公所前廣場全面點亮，四大故事主題分別為朴子逐跡、森林之道、許願光廊、玉鼠獻瑞展開舊年還願、新年祈福之旅。

▲朴子號稱燈花原鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

另於舊公所前及樸仔腳火車頭路段亦打造為『Hi 燈海HIGH朴子』增添藝術風情，主要設計以「競賽與創作」之作品作為發想主軸。將今年「歡樂樸城-歡喜迎鼠年」創意燈籠比賽作品暨轄內朴子國小、大同國小、祥和國小、大鄉國小、雙溪國小、松梅國小、竹村國小等學校師生攜手創作的3000創意燈籠，以光之牆方式佈展體現。

▲朴子號稱燈花原鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

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