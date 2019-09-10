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持小柄鋤頭狂砸美妝店　婦辯「心情不佳、好抓狂」

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▲▼ 穿著時尚黃姓婦人持小柄鋤頭毀壞美妝店，到案表示因為心情不好。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃姓婦人持小柄鋤頭毀壞美妝店，到案表示因為心情不好。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

有傷害前科57歲台中籍黃姓婦人，日前獨自騎乘機車前往嘉義縣朴子市鬧區某美妝百貨公司，剛進入該店大門後便大聲咆哮、口中念念有詞，更將手上小柄鋤頭往一樓瘋狂式砸毀美妝區貨架、玻璃櫥窗等處，警方據報抵達現場，由於黃姓婦人已逃離現場，警方根據黃姓嫌犯特徵，調閱路口監視器，將黃女緝捕到案，黃女到案後竟辯稱：「當時因心情不佳、好抓狂」，警方訊後全案依毀損罪將黃嫌移送。

▲▼ 穿著時尚黃姓婦人持小柄鋤頭毀壞美妝店，到案表示因為心情不好。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 穿著時尚黃姓婦人日前持小柄鋤頭毀壞美妝店。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 穿著時尚黃姓婦人持小柄鋤頭毀壞美妝店，到案表示因為心情不好。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲穿著時尚黃姓婦人持小柄鋤頭毀壞美妝店，到案表示因為心情不好犯下大錯。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方調查時發現黃女穿著時髦加上喜歡打扮，本人外表與實際年齡有差距，因此依據監視器畫面逐一清查，黃姓婦人到案才知已是花甲之年的阿嬤，更讓現場員警頓然不知所措。由於黃姓婦人因違反家暴案，才由中部前來朴子躲藏靠著打零工維持生活開銷，也因個人情緒控管失當才暴露了通緝身分。

美妝百貨陳姓店員指稱，6日下午有名中年婦人穿著短褲打扮時髦前來該店，並口中大喊：「叫張出來處理!」，隨即傳來玻璃破碎聲，嚇壞現場消費民眾，更因玻璃破碎巨大聲響，陳姓店員才發該婦人瘋狂砸毀店內物品，立即報警處理。

黃女到案供稱，他是前往該店購買物品，正當進入店內消費時，裡面人用異樣眼光觀望著他，加上情緒失控才會持鋤頭砸毀店家舉動，至於為何會攜帶鋤頭前往消費，就無法交代清楚，只能說一時沉不住氣犯下大錯。

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