杜絕非洲豬瘟　春節稽查751廚餘養豬場防疫不休假

▲農委會視察外埔區廚餘養豬場。（圖／台中市政府農業局提供）

記者崔至雲／台北報導

為杜絕非洲豬瘟藉由廚餘養豬而傳播，全國環保機關於春節期間將針對全國751場已取得廚餘再利用檢核之養豬場加強稽查，並針對疑似未取得廚餘再利用檢核之廚餘養豬場與農政單位進行聯合稽查，違反規定者將依法告發，以督促業者遵守廚餘養豬之相關規定。

環保署表示，為杜絕非洲豬瘟藉由廚餘養豬而傳播，環保署於108年初即訂定廚餘養豬場的查核計畫，並由全國環保機關共同執行，其目的係督促養豬場應取得廚餘再利用檢核，並將廚餘依規定高溫蒸煮後，才能餵豬，經統計108年總共稽查養豬場6,711場次，告發處分253件。

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▲為杜絕非洲豬瘟藉由廚餘養豬而傳播，全國環保機關於春節期間將針對全國751場已取得廚餘再利用檢核之養豬場加強稽查。（圖／路透社）

由於春節期間豬肉食品的消費量將大為增加，為避免養豬場因不遵守廚餘養豬的相關規定，而增加非洲豬瘟疫情傳播的風險，環保署將由各地方環保局於春節前針對全國751家已取得再利用檢核之養豬場進行全面稽查，再由環保署三區環境督察大隊於春節期間，針對各地方環保局提報之高風險養豬場，進行第二波稽查，查核養豬場是否確實遵守高溫蒸煮的規定。另外針對疑似未取得廚餘再利用檢核之廚餘養豬場，環保單位也將會同農政機關執行聯合稽查，查核有無違規使用廚餘情事，並對於違反規定者依法告發處分。

環保署表示，環保單位稽查廚餘養豬場春節無假期，請養豬業者不要心存僥倖，確實遵守廚餘養豬的相關規定，共同為防範非洲豬瘟盡一份心力。