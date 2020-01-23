為何壽司一盤有2個？　背後關鍵原因是「日本人美感」

▲迴轉壽司受到許多台灣人喜愛。（圖／記者黃士原攝）

記者劉亭／綜合報導

壽司是許多台灣人愛吃的日本料理，新鮮的生魚片配上Q彈的米飯，就是人生的一大享受。但你有想過，為什麼大部分的迴轉壽司店或日本壽司店中，很多壽司都是2個一組嗎？

日本電視台NHK節目《チコちゃんに叱られる！（被小智子批評！）》就探討了這個問題，詢問日本當地人，「為什麼壽司總是一碟有兩件？」結果許多日本人也都一知半解。

節目上找來專門考據飲食文化的研究家永杉久夫，他解釋這應該要追溯至握壽司的創始人「華屋與兵衛」，在江戶時代的時候，每個握壽司的尺寸，大約是目前一般握壽司的2倍，有如一個飯糰。

▲日本壽司已是世界美食。（圖／達志／示意圖）

也因為太大一個，不僅不好食用，且沾上醬油之後吃相也不好看，「華屋與兵衛」因此把握壽司改良，變成現在可以一口食用的尺寸，為了不讓客戶覺得份量縮水了，因此一次提供兩個。

而節目組也再追問，「為什麼是一盤兩個，而不是更多的三個或四個呢？這樣不是更容易進食，也更美觀嗎？」永杉久夫則表示，這是因為日本人的美感，就像許多寺廟門口都是左右對稱的，這樣有種神聖的感覺。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下