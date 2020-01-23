男友回答：還可以！她疑惑「到底好還是不好」　網妙回…評分式神解

▲原PO發問「還可以」到底是什麼意思。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有時候問一個人問題，但得到的答案卻讓人匪夷所思。一名女網友就發文表示，常常她問男友問題的時候，對方會回答「還可以」，像是問東西好不好吃、感覺怎麼樣等等。但這個回答會讓原PO覺得是偏不好、男友卻覺得是偏好，讓她忍不住感到相當疑惑，「這種不精確的答案到底是什麼意思！」

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發起討論，「『還可以』到底是好還是不好？」文中表示，「問男友東西好不好吃，感覺怎麼樣……等等，他很常回答『還可以』。」聽到這個回答，原PO的想法認為「還可以」是偏不好的意思，但男友說「還可以」是偏好。

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原PO就忍不住疑惑，這種不精確的答案到底是什麼意思，「什麼情況下，大家會說出『還可以』呢？」並在留言處再次補充男友的意思，「他說中間偏上，『還』可以。」

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▲原PO說，男友吃東西的時候會給出「還可以」的評價。（示意圖／Pakutaso）

看到貼文後，網友紛紛留言討論，「有點不好但大致沒問題」、「勉強」、「不在乎的東西都回還可以」、「在於好和不好之間」、「沒有特別好但是可接受」、「不好意思說不好」、「沒有偏好或不好，就是沒感覺」、「應該是沒有什麼感覺吧」、「沒什麼想法的時候吧。」

有人則是更精確地表達「還可以」的意思，「不好<還可以<不錯<好」、「 就60分剛好及格的概念啊」、「大約70左右」、「可以接受，但是不如預期，心中想要100分，實際只有80分，還算能接受」、「我覺得是及格邊緣的意思」、「1-10分給6分，所以是偏好」、「滿分10分，還可以就是5～6分。」

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