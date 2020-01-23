酒後性侵女同事遭判4年！整形名醫辯：我「不舉」…沒成功不算

▲張姓醫師酒後為滿足一時性慾，竟趁診所顧問曉雯（化名）無力反抗時對她性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台北報導

曉雯（化名）在張姓整型醫師的診所擔任顧問，2人2018年1月在北市一酒窖餐廳用餐後，張醫見曉雯已喝茫，便將她攙扶到附近飯店休息，不料進到房間後，張醫為滿足己慾，竟趁曉雯無力反抗時對她性侵。法院審理時，張醫辯稱當下因他「不舉」，所以性交以失敗收場。台北地院審酌，依乘機性交罪判張醫4年徒刑。

據判決，曉雯、張醫與幾名友人2018年1月相約北市一酒窖餐廳吃飯，餐畢大家轉至酒吧續攤，曉雯因陸續喝了多種酒類，在混酒下意識逐漸模糊。張醫見小雯喝茫無法穩定行走，將她攙扶到附近飯店休息，進房後他見時機正好，為了滿足性慾，竟開始對無力反抗的小雯上下其手，不料過程中他因「不舉」，只好改用手指性侵，並強將自己的生殖器放入曉雯口中。

曉雯清醒後發現自己被侵犯，馬上至附近醫院驗傷並前往警局報案，她向警方表示，對於從酒窖中走出的部分完全沒記憶，一醒來起就發現自己躺在飯店床上，還以為是在做夢，依稀記得張醫有在她身上動作，但當時覺得頭很暈、全身無力，所以只好任由擺布。

法院審理時，張醫坦承有在曉雯酒後撫摸女方私處，但矢口否認性侵，辯稱雙方是在酒精薰陶下合意發生關係，不過後來因自己「不舉」，最終性交以失敗收場。

法官勘驗監視器畫面時發現，曉雯在離開酒窖前往飯店途中，確實已意識不清需要人攙扶，舉止行為明顯異於常人，又曉雯手機記錄中顯示，她在遭性侵後有打電話跟朋友訴苦，內容是她懷疑自己被下藥，被侵犯覺得很羞愧、無法面對周遭朋友等；法官因此認定曉雯無誣陷可能。

最後，法官見2人LINE對話紀錄，曉雯表示，「別再用此法，終究會教你覆舟」，而張醫回應，「My fault.（我的錯）我並非有心的」，完全感受不出雙方是在兩情相悅下發生關係，2019年5月28日一審判張醫4年，同年12月5日案經上訴，仍遭駁回，二審維持原判。

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