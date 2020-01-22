香港首例「高度懷疑」武漢肺炎！搭高鐵抵港　4家人曾入住尖沙咀酒店

▲香港出現「高度懷疑」武漢肺炎案例，疫情恐怕進一步擴散。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

武漢肺炎疫情擴散，消息指香港22日也出現首宗確診病例，其2次檢測均呈病毒陽性反應，正在醫院隔離治療中，香港食物及衛生局局長陳肇始22日晚間7時30分召開記者說明會，形容該患者為「高度懷疑新型冠狀病毒感染個案」；衛生署署長陳漢儀則說，目前案例仍屬高度懷疑，必須等到明（23）日曾確定是否確診。

香港傳出現首宗導致武漢肺炎的新型冠狀病毒病例。陳肇始證實，一名來自武漢的39歲男性患者，21日晚間搭乘高鐵抵達西九龍站，被檢疫人員發現有發燒症狀。

陳肇始將該案例稱為「高度懷疑新型冠狀病毒感染個案」。據稱，該名患者與4名家人一同，21日從武漢搭乘G1015班次高鐵抵達深圳北站，座位為3號車廂10D座位；同日晚間搭乘G5607班次高鐵抵達西港西九龍站，座位為2號車廂2D。

患者居住在武漢，但自述並未去過海鮮市場或醫療機構，也不曾與其他肺炎患者接觸，近期也沒有接觸野生動物。陳肇始表示，與患者一同抵港的4名家人並未出現症狀，並曾入住尖沙咀皇悅酒店，22日已經搭乘宿霧航空班機前往菲律賓。

據悉，男性患者昨晚被直送伊利沙伯醫院隔離治療，經過兩次檢測均呈現新型冠狀病毒陽性反應。患者昨晚有發燒和呼吸道症狀，但情況穩定，今日已經安排至瑪嘉烈醫院傳染病中心檢查。

衛生署署長陳漢儀表示，目前患者已經完成RTPCR檢測，目前正等待病毒基因測序。至於其同行家人，並沒有入住酒店房間或樓層的資料。