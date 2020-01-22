網友命名「科湳愛琴橋」通車　盧秀燕：奪3金獎、4個意義

▲盧秀燕主持科湳愛琴橋通車典禮。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市最新地標豎琴式斜張橋，經全國網路票選命名為「科湳愛琴橋」，市長盧秀燕22日出席通車典禮時表示，這座橋歷時3年多完工，不但榮獲工程界「3金獎」，對於台中而言更有促進交通順暢、經濟發展、振興觀光，以及感情順遂的祝福4個意義。

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連接中科園區、水湳經貿園區的科湳愛琴橋是台中的重大建設，總經費9億362萬元，工程歷經3任市長，第4標橋梁工程自2017年7月動工，今年1月主線橋梁完工，如今趕在春節前完工通車，就是要讓台中新的一年交通順暢，通車後使得兩地在尖峰時刻減少15至20分鐘車程，而且大大紓緩國道一號中清交流道及環中路周邊車流。

▲▼科湳愛琴橋已成為台中市最新地標。

「市民的橋，應給市民參與！」盧秀燕表示，藉由網路公開票選命名，開放全國總動員構思橋梁名稱，這次「你命名我按讚」公開徵名票選活動，共收到2千多件作品，最後由「科湳愛琴橋」榮獲最高票數，通車現場也頒發給命名者首獎3萬元獎金。

建設局表示，市府規劃「中部科學工業園區東向聯外道路工程」，全長3.264公里，連接中科及水湳經貿園區，其中第1至3標已在2010年先行接至環中路，這次開通工程為第4標，鄰近國道一號中清交流道，跨越台74線快速道路延伸至水湳，工程也納入輕軌結構體，為台中首座輕軌共構大橋。

此外，科湳愛琴橋榮獲工程「3金獎」，包括工程界最高殊榮的行政院公共工程「金質獎」特優、2019年台中市「金安心獎」與勞動部「金安獎」，對台中別具意義。

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