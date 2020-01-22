「三重富二代」欠政府4300萬！一拖14年　法官丟一句話嚇20分鐘繳清

圖文／CTWANT

新北市一名蔡姓富二代，欠稅4300多萬，很怕要過年了，要坐牢，20分鐘內繳清。新北分署指出，蔡男是新北市三重區一家公司負責人，他在擔任公司董事長期間，明知無進銷貨事實，卻開立發票，虛報進項稅額，申請退稅，財政部北區國稅局三重稽徵所因而裁處該公司營業稅及罰鍰3950萬；不料，蔡男不僅沒幫公司繳交欠款，2008年還變更負責人並解散公司。

新北分署查出該公司的華南銀行帳戶，只要一有資金轉入或支票、現金存入，馬上就會轉出，或將現金領光，光是現金提領金額便高達3億多元，全都存入蔡男個人帳戶，但他總是無法合理說明相關資金流向。

誇張的是，蔡男還挪用公司6000萬進自己口袋，欠稅的金額加罰鍰、一共欠了政府4341萬，拖了14年，最近因為法院裁准管收，蔡男一聽到法官諭令管收，立刻表示願意繳納公司所有欠稅，並在20分鐘後，由兄長以3張銀行本票繳清，蔡男因此獲得釋放，免被送進管收所吃年夜飯。

新北分署總結本案認為，有錢人就怕被關，這起富二代被裁定管收，又再次證明，拒不繳稅的有錢人，面對行政執行機關公權力強勢介入，也是不得不投降。

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