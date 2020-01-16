芬蘭斥資448億打造4艘「博騰級巡邏艦」　具備破冰、防空、反艦、反潛能力

▲芬蘭博騰級巡邏艦。（圖／翻攝自芬蘭海軍）



記者林彥臣／綜合報導

北歐國家芬蘭今年將大舉撥款15億美元（約新台幣448億元），進行代號「2020戰隊計畫」打造4艘具備破冰、防空、反艦、反潛能力的「博騰級」（Pohjanmaa class）多用途巡邏艦強化海軍在波羅的海水域作戰能力，為北約與俄國之間的潛在衝突預作準備。

美國「國防新聞」網站13日報導指出，「2020戰隊計畫」最主要核心，是打造4艘（相當於一支戰隊規模）具備破冰能力的「博騰級」多用途巡邏艦，雖然芬蘭將其歸類為巡邏艦，但是排水量大約3900噸與傳統巡防艦相當，具備防空、反艦、反潛等多種作戰能力，並且能與陸軍與空軍指管系統有效整合，既能滿足平時與戰時需求，更適合在天寒地凍的北歐海域執行任務。

「博騰級」標案由芬蘭勞馬海事建造公司（RMC）與瑞典紳寶（Saab）集團聯手得標，勞馬海事負責艦體，紳寶提供戰鬥系統整合能力。芬蘭海軍也積極申購該型艦使用多款系統，如美製RIM-162先進海麻雀飛彈（ESSM）。4艘巡邏艦預計2022年起開工建造，2028年達全作戰能力（FOC），2025年則成為芬蘭海軍新主力。

除打造「博騰級」巡邏艦外，「2020戰隊計畫」也升級現役艦艇性能，芬蘭海軍從2018年起，為4艘1998年服役的「哈米納級」飛彈快艇，進行中期壽命升級（MLU），為了減輕重量將艦首57公厘主砲換裝為40公厘快砲、加裝反小艇用遙控武器站與反潛魚雷；反艦飛彈部分則採用以色列製天使5型反艦飛彈，取代原有MTO85M（紳寶原廠編號為RBS-15SF-3），並更新戰管系統、搜索雷達、光電追蹤火控系統等，預計2021年完成升級，使4艘快艇能服役至2035年。

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