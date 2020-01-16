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日俄聯合演習！　前往亞丁灣加強打擊海上恐怖活動

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出雲級直升機護衛艦,出雲號護衛艦,DDH-183。（圖／路透社）

▲出雲級直升機護衛艦,出雲號護衛艦,DDH-183。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄國的波羅的海艦隊剛結束中、俄、伊朗聯合軍演後，將於20日在亞丁灣（Gulf of Aden）舉行反海盜演習，屆時將與日本海上自衛隊共同演習。這是波羅的海艦隊與日本海上自衛隊第一次的合作，會針對海上救援和打擊恐怖分子為目的，進行聯合演習。

波羅的海艦隊在2019年12月底剛結束中、俄、伊朗聯合軍演，目的在於對抗海上恐怖分子，維護海上商業安全，並增加3方的訊息、經驗交流，推動區域安全合作。三方皆稱這場演習是正常的軍事交流活動，但卻對美方的挑釁意味濃厚。

▲▼波羅的海艦隊（Балтийский флот）徽章。（圖／翻攝自維基百科）

▲波羅的海艦隊（Балтийский флот）徽章。（圖／翻攝自維基百科）

日俄上一次是在2018年11月，當時由北方艦隊和海上自衛隊合作，地點一樣位於亞丁灣。針對這次的軍演，波羅的海艦隊司令亞歷山大·諾薩托夫表示，這是第一次和日本海上自衛隊合作，這將是全新的體驗和互動。根據《香港新聞網》報導，這次俄羅斯將派遣護衛艦「智者雅羅斯拉夫號」、一艘海上拖船和1艘油輪。

波羅的海艦隊是由俄羅斯帝國彼得大帝在1703年建立，前身是雙紅旗波羅的海艦隊（Дважды Краснознамённый Балтийский флот），是隸屬於俄羅斯海軍5大艦隊之一。

日本海上自衛隊則是成立於1954年7月，主要任務是防衛日本領海，但近年來開始參與聯合國維和行動，針對面前中東混亂的局勢，預計在2月開始前往駐紮1年。

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