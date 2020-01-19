白衣男把共享機車「當越野車騎」！炫技上傳IG惹議…網轟：正港死屁孩

記者徐愷昕／高雄報導

高雄1名年輕男子租借共享機車在公園裡把它當越野車騎，一旁友人不僅沒有勸阻，還錄影下來放在IG上大肆炫耀。該影片被轉發至「爆料公社」後，瞬間引發千名網友熱議，大家紛紛譴責這群年輕小孩的行為實在很「屁孩」。而業者為以防有人跟風模仿，已確定對這群惡搞市民提出告訴。

▲高雄電動共享機車「Gokube」遭年輕男子租借後惡搞，當越野車騎。（圖／翻攝自「爆料公社」）

高雄電動共享機車Gokube標榜16歲以上就能隨租隨其，且1.5公里只要10元，實惠價格廣受市民及觀光客喜愛。但日前卻有一名年輕白衣男子租借後將它騎到中正技擊館炫技，把手扶梯當溜滑梯，完全不擔心發生意外，也沒有想到如此使用可能造成電動機車損壞，而一旁友人見狀，不僅沒有制止惡搞行為，還拿起手機開心錄影瞎起鬨。

影片PO上網後遭人轉發至爆料公社，瞬間引來千名網友謾罵，「腳踏車進化論？」、「正港死屁孩」、「共享盃極限運動會？」，直呼實在太誇張，認為這群年輕孩子怎麼能不懂珍惜公物，浪費共享資源，同時，也有網友建議，或許未來租借上可以設限年齡，讓業者多一層保障。

電動機車業者得知此事後表示，極限運動這樣子的行為，很容易對車輛的避震器造成一定程度的損壞，為了以防有人跟風模仿，目前已先到警局備案，後續將以毀損罪向這群年輕小孩提出告訴，對此也呼籲民眾，「切勿以身試法，多點公德心」。

▲高雄電動共享機車「Gokube」遭年輕男子租借後惡搞，當越野車騎。（圖／翻攝自「爆料公社」）

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