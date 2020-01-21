爆料「不文明行為」1則50元人民幣　穿睡衣出門被公開姓名、正臉照

▲「不文明行為」範圍越來越廣，連穿睡衣出門都會被爆料。示意圖。(圖／Paul R. Burley攝）

實習記者簡立宇／綜合報導

安徽省宿州市城市管理局20日在「宿州城管服務超市」微信公眾號上，公開15位民眾的「不文明行為」，其中包括「穿睡衣出行」、「不文明躺臥」、「占道經營」。在貼文中直接曝光這些人的姓氏與發生地點，甚至公布清晰的正臉照。

這則題為「曝光不文明行為，提高市民素養」的貼文已在昨日晚間撤除，並立即發布致歉聲明，表示「信息、內容和方式欠妥」。底下有網友留言表示「支持城管」、「錯的是那些不文明的人」；也有人表示，「如果提高城市的文明程度是靠不斷提高公權力之手的深度來實現，那就是把自己置身在人民的對立面上。」

▼ 宿州城管公開致歉。（圖／翻攝微信公眾號《宿州城管服務超市》）

這類公開「不文明行為」在大陸屢見不鮮，微博上甚至有「不文明行為曝光台」，供民眾爆料種種「不文明」行為，宛如台灣的爆料公社。然而這類「不文明」行為涉及甚廣，包括在公共場所赤腳放在休息台上、攀折花木、社區內養鴿子等等，都會被放上平台公審。

宿州市城管局在去年8月就曾貼文表示，為了提升城市文明與市民素養，公開向民眾徵稿，「圖片拍攝要求清晰可辨，盡量捕捉到不文明人的正面，並且註明時間、地點，有利下一步的曝光使用，嚴禁PS處理。」凡經審核通過者，1張照片獎勵人民幣10元，提供車窗拋物影像者，更能得到50元獎勵。

▼ 城管局公開向民眾徵稿，以獎金鼓勵檢舉「不文明行為」，走在路上都要小心言行舉止。（圖／翻攝微信公眾號《宿州城管服務超市》）