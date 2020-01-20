馬斯克：2050年前送百萬人上火星 人人可去沒錢可貸款

▲馬斯克說，每個人都可以上火星，沒有錢的人可以得到貸款。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國「太空探索技術公司」(SpaceX)創始人、也是特斯拉(Teslar)電動車公司執行長的馬斯克(Elon Musk)日前在社群媒體上發表了「2050年前將百萬人送上火星」計畫的詳細資訊。

外媒報導，馬斯克16日在社群媒體上發表一系列推文，透露了有關「2050在火星上建造一座百萬人口城市計畫」的新細節。他說，SpaceX為此計畫在未來10年內建造1000艘「星際飛船」(Starship)，目標是平均每天發射3艘，讓每個人都能踏上火星之旅。

馬斯克解釋說：「這項計畫讓每個人都能去，只要他們願意。沒有錢去火星的人會得到貸款。」他還承諾說，「火星上會有很多工作機會。」

馬斯克表示，SpaceX「星際飛船」能夠同時搭載100人和100噸貨物。不過他並未具體說明會攜帶什麼去火星，但大量的食物、水、建築材料、工具和先進的生命支援系統是一定有的。因此，他認為需要一支完整的星際艦隊來建立一個永久的定居點。

據指出，地球和火星之間的距離大約每隔25個月就會達到最近。這期間從地球飛往火星成功率會更高。馬斯克說，他會利用這個機會，「將火星艦隊送入軌道」，飛向火星。