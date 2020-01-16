影／台中漂亮寶貝女警周瑜化身神力女超人　網跪求：逮捕我吧！

記者唐詠絮／台中報導

台中市政府警察局第二分局推出防搶演練的短片，用了「是在哈囉」串場，讓影片增添效果，貼近年輕世代。由該分局育才派出所的女警周瑜出任務，飾演正義化身的「神力女超人」，吸睛的模擬過程，讓原本要存款的民眾都看傻了眼而錯過營業時間，直喊「拜託，逮捕我！逮捕我」。

▲漂亮寶貝女警周瑜化身神力女超人參與防搶演練。（圖／台中市警局第2分局提供）

▲漂亮寶貝女警周瑜化身神力女超人參與防搶演練。（圖／台中市警局第2分局提供）

正妹女警周瑜也因為外型亮麗、溫柔可人成為分局防搶演練的焦點，市民一看爭相詢問，「有結婚了嗎」、「有男朋友了嗎」、「來當我媳婦啦」，結局超展開，今年28歲，未婚啦！

▲漂亮寶貝女警周瑜化身神力女超人參與防搶演練。（圖／台中市警局第2分局提供）

周瑜2017年1月初才到台中市政府第二分局報到，當時因為她氣質清新、態度親切，執勤時常吸引民眾駐足行注目禮，日前也幫助迷途少女快速就回到媽媽身邊，同事及鄰里獲知後都說大讚「人美心更美」。她也說從小就以警察為職志，希望投入警職，一展報負，為社會盡一己心力。

▲漂亮寶貝女警周瑜。（圖／台中市警局第2分局提供）

分局指出，目前已配合金融機構實施多場防搶演練，不論是業者自我防衛能力的提升或警力集結、圍捕，都能做到「全民戰警新勢力，治安平穩逗陣行」，透過銀行、民眾與警力緊密的串聯，讓金融機構安全滴水不漏。

▲漂亮寶貝女警周瑜。（圖／台中市警局第2分局提供）

►我沒有遲到，是時間遲到了！