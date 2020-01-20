沒過遭罰12萬！消基會曝「34家百貨業者」安檢結果...IKEA、SOGO上榜

▲消基會至大賣場公安調查，發現商場安全門遭堆放雜物，消防栓器材被商品擋住。（圖／消基會提供）

記者謝承恩／綜合報導



年關將近，各大百貨賣場將湧進大量人潮購物、買年貨，為了民眾安全，台北市政府從去（108）年12月12日至今（109）年1月9日進行年終公安體檢，發現4家知名業者，分別是貴婦百貨Bellavita、Sogo敦南店，安全樓梯間堆放雜物，而美麗新廣場、家樂福內湖店，則是防火鐵捲門無法正常起降，當場被開罰12萬元。

▲本次進行消防安全設備設置檢查的77個店面。（圖／記者謝承恩製表、消基會提供，點圖可放大）

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消基會依據「各類場所消防安全設備設置標準」彙整表，於今年1月8～15日由北區、中區、南區和雲嘉南分會的志工進行百貨公司、量販店等大型賣場公共安全調查。檢視企業經營者對於法規遵守程度，也提醒消費者進出公共場所應該隨時觀察消防安全設置或設施有否被遮蔽、逃生通道是否暢通，以確保自身在消費環境的安全。

▲本次進行盤點之消防、逃生檢查項目。（圖／記者謝承恩製表、消基會提供，點圖可放大）

調查結果如下：

一、地下室賣場應要有2個以上出入口，以免逃生無路

在本次調查中發現，JASONS market（台北和平店）、家樂福便利購（永和永安店）、頂好超市（新生店）、勝立生活百貨（吉林店、和平店） 設於地下室，卻只有一個出入口，倘若在門口附近發生火災意外，消費者的安全就有隱憂。

二、找不到「避難逃生路線圖」，萬一發生問題，要往哪個方向逃？

▲商場的逃生窗口被商品、辦公桌、美食街桌椅擋住，造成逃生困難。（圖／消基會提供）

本次調查中，發現不容易找到避難逃生路線圖的商場比例占4成7，包括：IKEA宜家家居（新店店、敦北店）、JASONS market（台北和平店）、大直美麗華百貨、大遠百（公園店）、大潤發（中崙店、內湖二店、內湖一店、）、中國信託金融園區、太平洋百貨（豐原店）、全聯福利中心（北師大分店、和平店、中坡店）、阪急統一時代百貨、明矅百貨公司、欣欣百貨、南紡購物中心、美麗華百樂園、家樂福（大直店、中華西店、台北東興店、南港店、愛河店、新仁店、鳳山店）、特力廣場（內湖店）、勝立生活百貨（吉林店、和平店）、微風信義、愛買量販（復興店）、新光三越（小西門店）、遠百（信義A13）、廣三SOGO百貨、燦坤3C（內湖旗艦店）、禮客OUTLET（內湖店）等，亟待業者將避難逃生路線圖設置，且設置於明顯的地方。

三、找不到避難逃生器具 如何避難？

發生火災事件，避逃到中樓層的消費者，倘若即時找到避難器具，應有助逃離現場。在本次調查中，發現有近3成7的店面，未能發現避難逃生器具（賣場裡或有設置，但不容易被發現），實增添火災發生時的逃生風險。

▲賣場中的消防器材、避難用具不是被擋住，就是找不到。（圖／消基會提供）

該等店家包括：IKEA宜家家居（高雄店、新店店、敦北店）、JASONS market （台北和平店）、JOY PLAZA 悦誠廣場、SOGO（忠孝店、復興店）、大直美麗華百貨、大樂購物中心、大潤發（中崙店、台南店）、全聯福利中心（和平店）、好市多（內湖店）、明矅百貨公司、欣欣百貨、家樂福（三重重新店、大直店、台北東興店、新莊中平店、鳳山店、家樂福便利購永和永安店）、勝立生活百貨（吉林店、和平店）、微風信義、愛買量販（復興店）、新光三越（台南新天地西門店、左營高鐵店、台南西門店）、禮客OUTLET（內湖店）等。

四、安全門敞開，無法阻煙

安全門的作用是阻止煙霧瀰漫的必備，所以，平日需要緊閉；逃生時，安全門又要能通暢無阻，才有機會避難成功，因此，安全門的「安全」是要能關閉緊實，以阻煙瀰漫，又不能上鎖，造成逃生無門。

▲購物商場的消防安全門要保持關閉，避免火災發生無法阻隔濃煙。（圖／消基會提供）

本次調查發現，在安全門是否關閉部分，包括SOGO（忠孝店、高雄店、復興店）、大買家（北屯量販店）、大潤發（八德店、內湖二店）、大魯閣草衙道、欣欣百貨、家樂福（大直店；堆放雜物、新仁店、錦州店、鳳山店）、新光三越（小西門店、台南中山店、左營高鐵店、南西站、高雄三多店）、遠百（寶慶店）、廣三SOGO百貨、燦坤3C（內湖旗艦店）等店有敞開或堆置雜物現象。

▲安全門及疏散路線圖不明，甚至被廣告布條、裝潢窗簾給遮蔽。（圖／消基會提供）

在去年年底，台北市與新北市政府消防局即曾就百貨公司與量販店進行公共安全調查，已發現業者違規即被裁罰的情形。時隔不到一個月，消基會再次就34家業者，77個店面進行公安調查，有高比例的賣場並未設置(或未看到)「避難逃生路線圖」或「避難器具」。如果真發生火災意外，造成逃生困難，傷亡人數恐會增加。消基會鄭重呼籲，公共場所的公安調查是需要持續、密集性的進行，以維護消費大眾的安全。