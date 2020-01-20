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社會 社會焦點 保障人權

騎內車道遭汽車駕駛攔停飆罵！「這是你該走的嗎」　他神反嗆讓對方秒閉嘴

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記者趙蔡州／綜合報導

一名網友日前在臉書「爆怨公社」上傳影片投訴，他18日晚間騎車行經台北中山區一段道路的內側車道時，突然遭後方一輛白色轎車不斷逼車，對方甚至停在路中央嗆他「這是你該走的嗎」、「你當你轎車嗎」，讓他感到莫名其妙，他將上法院提告強制罪，也要向交通大隊檢舉違規。

事件發生在18日晚間9時許，原PO當時騎車行駛在中山區某道路的內側車道，忽然間右後方有一輛白色轎車逐漸逼近，下一秒對方完全不顧其他用路人的安危，逼停他後將車子直接停在路中間，搖下車窗對他開嗆「你大尾了，叭你不會閃喔」、「這是你該走的（車道）嗎，你是摩托車，你當你轎車喔。」

▲▼騎內車道遭駕駛逼車飆罵！「這是你該走的嗎」　騎士神反嗆對方秒閉嘴。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO表示，他決定提告汽車駕駛強制罪，同時把影片拿給交通大隊檢舉。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO被駕駛一通亂罵後瞬間愣住，回神後立刻反嗆對方「它（道路）沒有寫禁行機車啦，不然我們叫警察來啊」，不料他連話都還沒有說完，白色轎車駕駛就加速揚長而去，讓他感到莫名其妙。

原PO事後在「爆怨公社」抱怨，地上就沒有禁行機車，到底為什麼要攔他，「自知理虧後，連個道歉都沒有就離開」、「大哥！到底是我的問題，還是你有問題啊」、「現在人是不是看到機車騎內車道，就會高潮跑去追還攔停啊。」

原PO表示，他決定提告汽車駕駛強制罪，影片中對方有交通違規的部份，也將交由交通大隊開單舉發，他不會姑息無故亂逼車的駕駛人。

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