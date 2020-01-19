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保險不是有保就必賠！　出國買對旅綜險有3大關鍵

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▲▼女性獨自旅行慢慢成為趨勢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲春節連假即將到來，壽險公司提醒，民眾投保旅綜險要注意3大面向，才能玩得盡興又安心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節即將到來，也是國人海外旅遊的高峰，壽險公司提醒，投保旅行綜合保險，應留意是否涵蓋旅行全程、保障是否完整、保額是否足夠、加強急難救助等3大面向，給自己多一份保障，才能玩得盡興又安心。

根據統計，截至2019年11月，國人出國人次相較2018年同期成長3.41%，尤其前往日本地區的人次將逾456萬，高居第一，顯示前往日本旅遊仍是多數國人首選。不過，旅行最怕突如其來的意外，像是班機延誤、行李遺失、護照被偷或氣候因素，導致班機無法起降等狀況，難免感到無力、掃興，壽險公司建議民眾可考量投保旅遊險來轉嫁風險。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，隨著自助旅遊日益盛行，如今市面上有各式保險，像班機延誤、行李遺失、旅程取消等風險，也都有相對應的保險可投保，民眾可依照自身的需求與喜好投保，同時也提醒保單在賠付方式上，會依公司、商品等等有所差異，民眾購買時，可將相關條件納入考量範圍。

許嘉元進一步說明，各家保險公司的旅遊綜合險產品不盡相同，理賠規範的「行程種類」、「延誤小時數」、「賠付金額」、「理賠方法」等也都有所差異，因此民眾購買時，需視自身狀況與當前天候型態，選擇最適合的保險商品。

舉例來說，民眾擔心風雨問題以致班機延誤，旅遊不便險可填補相關風險損失，以投保國泰產險的旅遊不便險為例，受延誤達3小時，即有賠付定額保障，而且每3小時加倍賠付，達到延誤9小時以上時，可獲得最高3倍的保障金額。

至於越來越多人習慣的網路投保方式，台灣人壽表示，最適合搭乘紅眼班機時使用，不僅24小時可投保，且保費也較便宜，只要3分鐘即可完成個人投保。

台灣人壽呼籲，春節時期赴海外旅遊，因醫療費用高，若要保障更周全，投保保額必需充足，才能負擔意外或突發疾病住院衍生的各項高額費用，並獲得妥適的醫療照護。

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