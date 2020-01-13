準確度高得嚇人　復旦大學預測蔡英文「將獲近57％選票」

▲蔡英文以817萬票成功連任總統。（圖／記者李毓康攝）

記者康心禹／綜合報導

台灣2020大選11日落幕，蔡英文以817萬票、超過57%的得票率連任。驚人的是，上海復旦大學「複雜決策研究中心」在9日發布的一篇研究報告指出，蔡英文將以近57%的得票率勝出，預測準確度高得驚人。

繼2016年成功預測中華民國總統選舉結果、2018年準確預測美國中期選舉西維吉尼亞州及密蘇里州的聯邦參議院選舉結果、2018年的中華民國直轄市長及縣市長選舉中，也準確預測台北、新北和桃園三個市的選舉結果之後，上海復旦大學唐世平教授領導的研究團隊，這次又準確預測出2020年中華民國總統的選舉結果。

此次預測用了兩套模型，A組的預測結果為綠營將獲得56.86%的選票（最高值為59.48%，最低值為55.17%），B組預測結果為綠營將獲得56.42%的選票（最高值為59.74%，最低值為54.06%），兩套模型的結果相差很細微，A組模型與B組模型只有一個變數不同，也讓研究團隊判斷出哪個變數更為關鍵。

這份報告在9日發布時沒有受到學界太大的重視，沒想到在大選結果出來後，無論是A模型還是B模型，都與選戰結果高度符合，神準的預測令人震驚！

此次研究主要採用ABM模型（Agent Based Modeling，個體為本模型）來預測選舉，其顯著特點是依賴真實數據並運用數學模型，而非依賴於民調結果和專家的個人判斷，且該方法不僅僅能夠預測哪方能夠勝選或敗選，同時可以明確給出基於基準模型的得票率區間。

為了完成此次預測，復旦大學唐世平教授領導的團隊付出了一年多的努力。唐世平教授是複旦大學特聘教授、國際關係與公共事務學院的陳樹渠講席教授、復旦大學複雜決策研究中心的主任。

▲復旦大學《複雜決策分心中心》預測台灣2020大選結果。（圖／翻攝自復旦大學官網）