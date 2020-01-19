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台青西遊記／政大高材生化身盔甲武士　攜「祖傳標本」闖廈門

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記者蔡儀潔／廈門報導

「我慢慢越來越堅信，我做的這一塊其實是有未來的。」25歲的澎湖男孩柳政鴻，3年前從國立政治大學畢業後，放棄到大公司工作的機會，帶著祖傳三代的甲殼類標本，獨自一人赴廈門開設世界螃蟹館。柳政鴻說，「我選擇的這個行業算是比較冷門，但我最大的初衷，是希望能夠讓更多的人看到海洋生物的多樣性。」

▲▼ 台青西遊記,柳政鴻,螃蟹。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲柳政鴻在清理標本。（圖／記者蔡儀潔攝）

來自澎湖的柳政鴻，從小生活在標本世家，「從我的爺爺，爸爸、叔叔他們那一輩，基本上就是家族三代，大概花了30多年的時間，去收藏了這些螃蟹、甲殼類生物，並製作成標本。」抱著對海洋的熱愛，柳政鴻在大學畢業後決定開設螃蟹館，展示祖傳三代的結晶，「其實最大的初衷，是希望能夠讓更多人看到海洋生物的多樣性，因為畢竟研究海洋的人雖然多，但對於螃蟹、龍蝦這種甲殼類生物算是蠻少的。」

▲▼台青西遊記 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲螃蟹館外觀 。（圖／記者蔡儀潔攝）

柳政鴻2018年在廈門開設了「神奇的盔甲武士世界螃蟹館」。他透露，選擇來大陸的主要原因，是這裡對海洋文化並沒有那麼熟悉，認識程度也沒有台灣那麼高，另外一個考慮，是大陸這邊的人口基數比較大，能夠更快的達到我們希望宣傳的理念。

然而事情的進展並不順利，柳政鴻說，「因為我從少就在台灣長大，所以很多概念會跟大陸這邊不太一樣，尤其是場館的設計理念等，會有很多意見不同的地方，我的想法沒辦法完全表達給他們理解，所以這部分花了很多溝通成本，最後才能用我們比較理想的方式，去呈現想要的展示方式。」

▲▼ 台青西遊記,柳政鴻,螃蟹。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲柳政鴻在介紹標本。（圖／記者蔡儀潔攝）

期間最令柳政鴻最「頭大」的，是場館都裝修完畢，但卻沒有展品，「因為這些標本算是比較偏向生物類型的，所以必須經過海關檢驗，那時候所有東西就放在海關，根本沒辦法去動，前後花了一個多月的時間，也是在這個狀況下，讓我感受到絕望，想說是不是真的沒辦法來，也沒辦法在這邊開設，是不是該放棄回去台灣。」

面對接踵而至的難題，柳政鴻也一度感到迷茫，「前期當然會想，如果真的這樣去做效果好不好，到底能不能夠帶出一些真正的價值，但是隨著持續做下去，我慢慢越來越堅信，我做的這一塊其實是有未來，而且是有價值存在的，所以它慢慢也變成了我的一個夢想，我就帶著這個理想，來這邊去實現。」

▲▼ 台青西遊記,柳政鴻,螃蟹。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲柳政鴻不擔心螃蟹館會被複製。（圖／記者蔡儀潔攝）

經過8個月時間，如今柳政鴻的螃蟹館逐漸上軌道，談起會不會擔心被複製，他自信的表示不會，「做標本收藏最困難的，是你不見得能夠碰到你想要收藏的東西，因為一些生物的存在數量是不斷變少，所以這些東西我們保留下來，就代表我們又多了一件資產，像我們有很多的標本，你可能要花1年，甚至2到3年，才能發現一個。」

柳政鴻接著說，在這個過程中，必須要投入非常大的心血，而且必須花非常多的時間等待，「對我們來說，這些標本花了我們那麼多的時間，它也造就了我們，我認為就算一個人有心想要複製，但他可能也必須要像我們一樣，付出幾十年的心血，才有可能達到像我們這樣的規模。」

▲▼ 台青西遊記,柳政鴻,螃蟹。（圖／記者蔡儀潔攝）

最後，柳政鴻向有意西進闖蕩的年輕人表示，很多台灣年青人可能認為大陸的市場大，消費能力等都很強，然後能夠到這邊來投資、創業，其實這個東西也不全盤是不對，但它必須要經過審慎的思考，「就是說你認為你所掌握的這些東西，或者你要創業的項目，到底能不能符合這邊的需求，另外這邊有非常多，無論是法規上，還是環境上的限制，是不是你能夠克服的。」

柳政鴻接著指出，「因為很多創業者來到這邊才發覺，事情跟他們想的不太一樣，包括整個市場的環境、民眾接受的程度等，並不一定是我們在台灣認為的樣子，所以這個是我認為比較實際，必須要好好的思考的問題。」

對於希望來大陸開設展館的創業者，柳政鴻建議說，台灣有很多比較特殊的元素是其他地方都看不到的，像是一些獨特的文化、收藏品等，另外台灣人的創造力很強，所以利用我們的創造力來到這邊，可以做一些創業或創意方向的事業，「我認為這是我們比較有實力的部分。」

▲▼台青西遊記 。（製圖）

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