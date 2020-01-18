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甜美女直播主違約跳槽「判賠500萬」　月薪揭曉竟達460K

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▲▼甜美女直播主月薪46萬！違約跳槽判賠500萬...粉絲心疼。（圖／翻攝Uplive直播)

▲何姓直播主遭判賠500萬元，不服上訴中 。（圖／翻攝Uplive直播，下同）

記者柯沛辰／台北報導

一名何姓女直播主日前跟UPlive簽了「獨家主播」合約，憑藉高人氣月賺46萬元，沒想到有一天她突然向公司請假1個月，隨後出現在17直播上，讓UP公司氣憤提告。台北地院一審認定，何女是為了更高薪資「惡意違約」，因此判賠懲罰性違約金500萬元，但何女不服上訴，全案審理中。

何姓直播主面容姣好，留著一頭長髮，常在網上分享美照，與粉絲親暱互動。根據判決書，何女2017年10月與UP簽約合作，表現亮眼，因此2018年1月1日又簽新約，由她擔任「獨家主播」，不僅時薪從800調高到1500元，還另外依粉絲贈禮拆帳，合約為期1年。

前4個月，何女僅月入10多萬，但後來人氣水漲船高，同年5月暴漲到46萬元，公司也賺到百萬。雙方合作看似順利，不料何女突然提出「想休息1個月」，隨後在同年7月以職涯規劃為由終止合約，並出現在17直播平台上。

當時17、UP兩大平台爭搶直播主，進入白熱化階段，UP還控告17違反《公平交易法》，求償2千萬元。但台北地院認為，無證據顯示17惡意挖角導致影響交易秩序，判UP敗訴。不過，UP持續對違約跳槽的直播主提告求償，何女正是其中一人。

台北地院審理時認為，何女明知獨家主播的合約有競業禁止的懲罰規定，卻衡量17直播提供更高薪資，進而單方面終止合約，屬惡意違約，考量高人氣直播主帶來的商機無限，500萬元違約金應在可負擔範圍，因此判決何女如數賠償。

判決出爐後，粉絲聽聞相當不捨；何女則認為500萬元違約金太高，不服上訴。

▲▼甜美女直播主月薪46萬！違約跳槽判賠500萬...粉絲心疼。（圖／翻攝Uplive直播)

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